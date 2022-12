Τα πιο παράξενα πράγματα που έχει ξεβράσει η θάλασσα (vid)

Πολλά παράξενα πράγματα αναδύονται από τον ωκεανό και ξεβράζονται στις ακτές των παραλιών, από παράξενα θαλάσσια πλάσματα μέχρι έναν γιγαντιαίο Lego.

Παρ' όλες τις επιστημονικές προόδους που έχει κάνει ο άνθρωπος, η θάλασσα παραμένει μια από τις πιο μυστηριώδεις. Ενώ πρέπει να ευχαριστήσουμε τις παλίρροιες και το μοτίβο των ρευμάτων που φέρνουν ενδιαφέροντες θησαυρούς στην ακτή, πρέπει να κατηγορήσουμε και τους ανθρώπους που τα ρίχνουν στο νερό.

Ακολουθούν μερικά από τα πιο παράξενα πράγματα που ξεβράζει η θάλασσα στις παραλίες.

87 βόμβες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι κάτοικοι του Calshot στο Hampshire ξύπνησαν τρομαγμένοι το 2011, όταν 87 βόμβες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ξεβράστηκαν στην ακτή.Σύμφωνα με το BBC, "ένας συνδυασμός εξαιρετικά χαμηλής παλίρροιας και υψηλής ατμοσφαιρικής πίεσης" προκάλεσε την έκθεση των όλμων.

Το Βασιλικό Ναυτικό πέρασε μέρες πραγματοποιώντας ελεγχόμενες εκρήξεις για να απαλλαγεί από τις συσκευές.

Ανθρώπινα πόδια με αθλητικά παπούτσια

Από το 2007, σχεδόν δύο δωδεκάδες ανθρώπινα πόδια με αθλητικά παπούτσια έχουν ξεβραστεί στις ακτές της Salish Sea στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν φήμες ότι ένας κατά συρροή δολοφόνος κυκλοφορούσε ελεύθερος. Αλλά οι γιατροί κατέρριψαν αυτές τις υποψίες αποκαλύπτοντας την πολύ πιο σκοτεινή αλήθεια πίσω από τα κομμένα πόδια.

Οι επιστήμονες και οι γιατροί είπαν ότι τα πόδια ήταν πιθανότατα των ανθρώπων που ενεπλάκησαν σε ατυχήματα ή πέθαναν από αυτοκτονία.

Ένα δέντρο

Drift log at La Push, Wash. Amanda Lachman, who is 6 feet (1.8 meters) tall, is standing in front of the tree. pic.twitter.com/WplxQhVRx2