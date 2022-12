Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο δημοφιλές videogame Fortnite (vid)

Ο δημοφιλής Έλληνας μπασκετμπολίστας έρχεται στον τίτλο της Epic.

Το Fortnite είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο δημοφιλή videogames στην αγορά και σε τακτά χρονικά διαστήματα ενισχύει το περιεχόμενό του με νέους χαρακτήρες και skins.

Για το τέταρτο κεφάλαιό του (Chapter 4), η Epic Games ανακοίνωσε τουλάχιστον τρεις νέες παρουσίες, μέσα στις οποίες βρίσκεται και ο δικός μας Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Στο σχετικό teaser video που μπορείτε να δείτε στη συνέχεια, η ομάδα που δημιούργησε το game ανακοινώνει ουσιαστικά την παρουσίαση του δημοφιλούς NBAer, μαζί με τον Midoriya από το γνωστό anime My Hero Academia και τον Mr. Beast, τον κορυφαίο YouTuber του πλανήτη.

Did you find everything during #FortniteFracture? There's more to come this month in #FortniteChapter4... pic.twitter.com/BtRPQ2mSK3