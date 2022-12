Οι Nightwish επιστρέφουν στην Αθήνα για το Release Festival 2023!

Η μπάντα-ορόσημο του συμφωνικού metal θα παρουσιάσει ένα σετ με τραγούδια από ολόκληρη τη διαδρομή τους, στη μεγαλύτερη συναυλία που έχουν δώσει ποτέ στη χώρα μας.

Οι Nightwish παραμένουν η επιτομή της απαιτητικής σύνθεσης με μια κινηματογραφική προσέγγιση γεμάτη πάθος, μελωδίες, εντυπωσιακά οπερετικά φωνητικά και επικά metal ξεσπάσματα! Η σκηνική παρουσία της Floor Jansen (τραγουδίστρια του γκρουπ την τελευταία δεκαετία) συγκρίνεται με ελάχιστες ενώ η φωνή της με καμία! Μια πραγματική μαχήτρια στη σκηνή αλλά και τη ζωή!



Η “Human. :II: Nature World Tour”, η όγδοη παγκόσμια περιοδεία του συγκροτήματος, θα τους φέρει και στο Release Athens 2023 για ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Με κλασικά τραγούδια όπως τα "The Greatest Show on Earth", "Ghost Love Score", "Nemo", "Storytime", "Noise", "Last Ride of the Day", "Élan", "Dark Chest of Wonders", η βραδιά της 7ης Ιουνίου προβλέπεται μαγική!

Διάθεση εισιτηρίων:



Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης



Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr