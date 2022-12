Σοκαριστικό βίντεο από το Ισραήλ: Η στιγμή που αστυνομικός πυροβολεί και σκοτώνει Παλαιστίνιο, προσοχή σκληρές εικόνες (vid)

Πρόκειται για τον ένατο Παλαιστίνιο που έχασε τη ζωή του από την Τρίτη στη Δυτική Όχθη.

Η ισραηλινή αστυνομία σκότωσε Παλαιστίνιο χθες Παρασκευή (2/12) στη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια επεισοδίου που η ίδια χαρακτήρισε επίθεση με μαχαίρι, εκδοχή που αμφισβήτησαν παλαιστίνιοι αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, ο Παλαιστίνιος προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα αυτοκινήτου και να επιτεθεί σε ζευγάρι ισραηλινών πολιτών στην περιοχή Χαουάρα, στην είσοδο της Νάμπλους, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης.

Τραυματίστηκε από τις σφαίρες του οδηγού του οχήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της αστυνομίας.

Κατόπιν, όταν «ο τρομοκράτης εντοπίστηκε από ομάδα συνοριοφρουρών που περιπολούσε κοντά στο σημείο, κατευθύνθηκε προς αυτούς και μπόρεσε να μαχαιρώσει τον έναν», συνεχίζει το κείμενο.

Πάντα κατά την ισραηλινή αστυνομία, ο επικεφαλής της περιπόλου επενέβη για να σταματήσει τον Παλαιστίνιο, που «πρόβαλε αντίσταση και προσπάθησε να του αρπάξει το όπλο του». Ο αξιωματικός τότε πυροβόλησε επανειλημμένα και σκότωσε τον Παλαιστίνιο λόγω «της ανησυχίας για τη ζωή του και αυτή των ανθρώπων γύρω του».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συνοριοφρουρός που υπέστη επίθεση και ο επικεφαλής της περιπόλου τραυματίστηκαν ελαφρά.

Όμως η εκδοχή αυτή των γεγονότων αμφισβητήθηκε από μέλος του δημοτικού συμβουλίου στη Χαουάρα, τον Ουάτζα Όντεχ, ο οποίος είπε πως οι ισραηλινοί άνοιξαν πυρ έπειτα από «καυγά» ανάμεσα στον θύμα και ισραηλινό συνοριοφρουρό.

Media coverage: "An Israeli soldier shot and injured a young Palestinian man in Hawwara town, south of the occupied West Bank city of Nablus, a few minutes ago." pic.twitter.com/O404XSUHmu