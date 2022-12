Γυναίκα αποκαλύπτει τις πιο παράξενες ερωτήσεις σε συνέντευξη: «Το πιο περίεργο τεστ που έχει γίνει ποτέ» (vid)

Μια γυναίκα έμεινε άναυδη αφού της ζητήθηκε να συμπληρώσει το πιο περίεργο κουίζ προσωπικότητας, ενώ έκανε αίτηση για δουλειά σε ένα παντοπωλείο.

Η TikToker @ggingervitis αποκαλύπτει ότι ο μελλοντικός εργοδότης της της είπε ότι θα έπρεπε απλώς να ολοκληρώσει ένα τεστ πριν της προσφερθεί η δουλειά - αλλά δεν μπορούσε ούτε καν να φανταστεί τι θα περιείχε αυτό το κουίζ.

«Είναι μια αξιολόγηση της προσωπικότητας ενώ επίσης μου είπαν: Απλά ακολουθήστε το ένστικτό σας, το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό», εξήγησε.

Στρέφοντας την κάμερα του τηλεφώνου της στην οθόνη του υπολογιστή, έδειξε στους οπαδούς της στο παράξενο κουίζ.

Η πρώτη διαφάνεια από το τεστ προσωπικότητας ήταν μια απλή φωτογραφία αρχείου μιας γυναίκας που κοιτάζει cupcakes με τη λεζάντα "Resist Temptation" (Αντισταθείτε στον πειρασμό) και τις επιλογές για να κάνετε κλικ στο "Me" (Εγώ) ή "Not Me" (Όχι εγώ).

Πώς υποτίθεται ότι θα απαντήσετε σε αυτό;

Σαν να μην έφτανε αυτό, η επόμενη διαφάνεια που έδειξε στους θεατές ήταν ακόμα πιο mind-f**k. Συνοδεύοντας μια φωτογραφία αρχείου από ένα συσσίτιο υπήρχε ο τίτλος «Soup Kitchen». Τίποτα άλλο. Καμία περαιτέρω εξήγηση. Ούτε καν μια ερώτηση. Μόνο «Πιάτο σούπας» και οι επιλογές «Εγώ» ή «Όχι εγώ».

«Τι σημαίνει αυτό; Είμαι... είμαι... Με ρωτάνε αν είμαι εθελοντής σε συσσίτια; Είμαι κουζίνα συσστίου; Συμμετέχω σε συσσίτια; Τι ρωτάνε; Δεν είναι καν ερώτηση», είπε.

Και τέλος, η τελευταία εικόνα ήταν ένα πλοκάμι χταποδιού που σερβιριζόταν σε ένα πιάτο με ψητά λαχανικά, μαζί με τον τίτλο «Νέες εμπειρίες». Το ίδιο μπερδεμένη όπως και πριν, είπε στους θεατές της: «Είμαι μέσα για νέες εμπειρίες, αλλά δεν θα φάω χταπόδι. Τι στο διάολο;».

Ο κόσμος στα σχόλια ήταν εξίσου μπερδεμένος με αυτή την TikToker και η μόνη συμβουλή που μπορούσαν να της δώσουν ήταν να αποφύγει αυτή την εταιρεία με κάθε κόστος.