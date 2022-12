Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης «χρυσώνει» όποιον καταφέρει να εξολοθρεύσει τους αρουραίους της πόλης (vid)

Η πόλη της Νέας Υόρκης θέλει να βρει έναν «μάγκα» που θα κερδίζει 170.000 δολάρια το χρόνο για να σκοτώνει αρουραίους.

Οι αρουραίοι τείνουν να είναι ενοχλητικοί σε μεγάλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη. Κυβερνητικά στοιχεία από τον Οκτώβριο δείχνουν ότι οι θεάσεις αρουραίων αυξήθηκαν κατά 71% στην πόλη από εκείνη την εποχή το 2020.

Λόγω των αυξημένων εμφανίσεων τρωκτικών, η πόλη βρίσκεται στο «κυνήγι» για κάποιον που θα βοηθήσει με αυτό το πρόβλημα.

Την Πέμπτη (01/12), ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς μπήκε στο επίσημο Twitter του για να μοιραστεί ότι αναζητά κάποιον με «ένστικτο δολοφόνου» που μπορεί να ξεφορτωθεί τους αρουραίους στο Μεγάλο Μήλο.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να μισώ περισσότερο από τους αρουραίους. Αν έχετε την ορμή, την αποφασιστικότητα και το ένστικτο του δολοφόνου που απαιτούνται για να καταπολεμήσετε τον αδυσώπητο πληθυσμό των αρουραίων της Νέας Υόρκης - τότε σας περιμένει η δουλειά των ονείρων σας», έγραψε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης στη λεζάντα του tweet του.

There’s NOTHING I hate more than rats.



If you have the drive, determination, and killer instinct needed to fight New York City’s relentless rat population — then your dream job awaits.



Read more: https://t.co/ybNxcJeJP7