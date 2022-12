Απίστευτη μαϊμού πληκτρολογεί «τηλεπαθητικά» χρησιμοποιώντας το Neuralink του Elon Musk (vid)

Μια μαϊμού φάνηκε να επικοινωνεί «τηλεπαθητικά» ακριβώς αυτό που θέλει χρησιμοποιώντας το εγκεφαλικό εμφύτευμα Neuralink του Elon Musk.

Ένα πρωτόγνωρο γεγονός συνέβη στην εκδήλωση Show and Tell Fall 2022 της Neuralink την Τετάρτη (30/11). Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν πίθηκοι με το εγκεφαλικό εμφύτευμα που έκαναν πολλές απίστευτες εργασίες με τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα.

Σε αυτό το σημείο έρχεται ο Sake, ο εν λόγω πίθηκος.

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο Twitter από τον @cb_doge, έναν σχεδιαστή UI/UX στο Dogecoin Foundation και την Dogecoin Inc, ο Sake μπορούσε φαινομενικά να πληκτρολογήσει μια πρόταση για το είδος του σνακ που ήθελε να μασουλήσει.

A Neuralink-trained monkey doing Telepathic Typing, using just his mind 🤯 @elonmusk pic.twitter.com/PUkFA9qpUi