Έλον Μασκ και Τιμ Κουκ συναντήθηκαν, λύνεται η παρεξήγηση ανάμεσα σε Twitter και Apple

Φαίνεται πως ο πόλεμος που πήγε να ξεκινήσει ο Μασκ κατά της Apple λήγει άμεσα.

Έλον Μασκ και Τιμ Κουκ συναντήθηκαν στα γραφεία της Apple για να λύσουν την παρεξήγηση που ξεκίνησε και οδήγησε σε αρκετά αρνητικά σχόλια από μεριάς του ιδιοκτήτη του Twitter.

Ο Μασκ είχε σημειώσει στο λογαριασμό του πως η Apple θέλει να αποσύρει το Twitter app από το App Store και οι επιθέσεις κατά της αμερικανικής εταιρείας του Κουπερτίνο διήρκησαν αρκετές ώρες.

Όπως φαίνεται, τα δύο υψηλόβαθμα στελέχη έλυσαν την παρεξήγηση όπως φαίνεται στο tweet του Μασκ που συνοδεύτηκε από ένα video μέσα από τα γραφεία της Apple.

Μάλιστα, ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter σημείωσε πως η άλλη πλευρά του διασαφήνισε πως ποτέ δεν σκέφτηκε να αποσύρει την εφαρμογή από το ηλεκτρονικό της κατάστημα.

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so.