Ο Μασκ προσέλαβε στο Twitter hacker του PS3 για να διορθώσει ένα σημαντικό πρόβλημα σε 3 μήνες

Για να διορθώσει προβλήματα της πλατφόρμας σε διάφορα επίπεδα.

O George Hotz είναι από τους πιο γνωστούς hackers στην αγορά της τεχνολογίας, αφού έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο χρησιμοποιημένα jailbreaks για το iPhone και έχει καταφέρει να «σπάσει» το PS3.

Ο Ίλον Μασκ τον κάλεσε να αναλάβει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό project: να φτιάξει τον προβληματικό μηχανισμό αναζήτησης του Twitter μέσα σε μόλις 3 μήνες.

H προσέγγιση του δισεκατομμυριούχου στον Hotz γίνεται για δεύτερη φορά, με την πρώτη να μην κατέληξε τελικά σε συνεργασία για λογαριασμό της Tesla.

Ο Hotz δημιούργησε μέσα στην πορεία των ετών την Comma AI, μια τεχνολογία που ανταγωνίζεται τον μηχανισμό αυτόνομης οδήγησης της Tesla και μάλιστα ο Έλον Μασκ του είχε ασκήσει και ιδιαίτερα αυστηρή κριτική για την απόπειρα αυτή.

Η νέα συνεργασία ξεκίνησε όταν ο Hotz συμφώνησε με την στάση του Μασκ να ενημερώσει τους υπαλλήλους πως έρχονται αρκετά δύσκολες συνθήκες με πολύωρη εργασία για τη δημιουργία του Twitter 2.0 και πως όσοι δεν πιστεύουν ότι θα αντέξουν να παραιτηθούν άμεσα.

This. Workers should be willing to serve as indentured ICs forever sprinting while taking as little capital as possible from those they are enriching. This is hardcore. This is how we change the world.