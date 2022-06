Στις 11 και 12 Ιουλίου θα λάβουν χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οι ακροάσεις για την αντιδικία της European Super League με την UEFA.

Στα μέσα του ερχόμενου Ιουλίου αναμένονται οι καθοριστικές εξελίξεις για το project της European Super League. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όρισε τις ακροάσεις για τη διαμάχη της κλειστής Λίγκας που σχεδιάζουν η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Γιουβέντους με την UEFA για τις 11 και 12 Ιουλίου, με την ετυμηγορία να αναμένεται στα αμέσως επόμενα 24ωρα.

Θυμίζουμε πως η UEFA τον περασμένο Απρίλιο κέρδισε τη δικαστική διαμάχη με την ESL στο δικαστήριο της Μαδρίτης και θα μπορούσε μέχρι και να αποκλείσει τους τρεις «αντάρτες», όμως η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επέλεξε να αφήσει ατιμώρητους τους τρία «μεγαθήρια». H απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα είναι υποχρεωτική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν δικαιωθεί η European Super League τότε θα ανοίξει ο δρόμος για τη διοργάνωση που θα «σπάσει» το μονοπώλιο της UEFA.

BREAKING NEWS:



July 11 will be the day with no tomorrow whether for SuperLeague or football as we know it.



European Court has fixed 11 and 12 July as day of hearings in the case of SuperLeague clubs vs UEFA.



A verdict is expected in very short time