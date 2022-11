Αθωώθηκε έπειτα από 46 χρόνια για φόνο που δεν έκανε ποτέ: Διεκδικεί τεράστια αποζημίωση (vid)

Άδικα έμεινε στην φυλακή για μισή ζωή ένας άνδρας από το Κλίβελαντ για την δολοφονία της συζύγου του.

Έμεινε στη φυλακή 46 ολόκληρα χρόνια για έναν φόνο που τελικά δεν έκανε ποτέ. Τον Οκτώβριο του 2021 ξεκίνησε μια δίκη στις ΗΠΑ για την υπόθεση του Αϊζάια Άντριους, ο οποίος καταδικάστηκε το 1975 για τη δολοφονία της συζύγου του.

Τότε ο άνδρας από το Κλίβελαντ ήταν 37 ετών. Πλέον στα 83 του και έχοντας περάσει 46 χρόνια πίσω από τα κάγκελα, ο δικαστής έκρινε ότι ήταν αθώος. Πλέον είναι σε θέση να ζητήσει αποζημίωση από το κράτος για την άδικη ποινή που του στέρησε την ελευθερία του για περισσότερο από τα μισά χρόνια της ζωής του.

84 year old Isaiah Andrews has officially been declared wrongly imprisoned.



He spent 46 years behind bars for a 1974 murder he didn’t commit. @cleveland19news pic.twitter.com/kw5LPzN4Al — Caitlin McCarthy (@news_caitlin) March 10, 2022

Σύμφωνα με το Cleveland.com, δύο μήνες αφότου ο Αϊζάια παντρεύτηκε τη Ρεγκίνα το 1974, εκείνη εξαφανίστηκε. Το ζευγάρι βρισκόταν σε ένα ξενοδοχείο όταν ανακαλύφθηκε το σώμα της γυναίκας. Ήταν τυλιγμένη σε κλινοσκεπάσματα από το ξενοδοχείο, καθώς και με σεντόνια από άλλα δύο καταλύματα.

Ένας άνδρας ονόματι Γουίλι Γουάτς ήταν ο πρώτος ύποπτος στην υπόθεση. Η μητέρα του αποκαλύφθηκε ότι ζούσε κοντά στο πάρκο και τα κλινοσκεπάσματα έλειπαν από το δωμάτιο του δωματίου του. Ωστόσο, ο Γουάτς αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες, αφού παρουσίασε στην αστυνομία ένα άλλοθι.

Τότε ο Άντριους έγινε ο στόχος της έρευνας, παρόλο που δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Μάρτυρες φέρεται να δήλωσαν ότι συμπεριφερόταν παράξενα την εποχή της εξαφάνισης της συζύγου του. Αργότερα ανακαλύφθηκε ότι το άλλοθι του Γουάτς πιθανότατα δεν κάλυπτε την ώρα του θανάτου της Ρετζίνα, αλλά η αστυνομία δεν τον ενόχλησε ξανά και το 2011 πέθανε.

Isaiah Andrews shows up to cuyahoga county court to be formally declared an innocent person after spending 45 years in prison pic.twitter.com/4DoBC7ZHF0 — Ed Gallek (@edgallekfox8) March 10, 2022

Το 2018, οι δικηγόροι του Άντριους ζήτησαν τεστ DNA αποδεικτικών στοιχείων, αλλά μια εντολή από το εφετείο αποκάλυψε ότι τα στοιχεία είχαν καταστραφεί. Από την πρώτη δίκη έλειπε επίσης, μια αναφορά της αστυνομίας του Κλίβελαντ.

Εικάζεται ότι ο εισαγγελέας της κομητείας Cuyahoga, προσπάθησε επίσης να κάνει ό,τι μπορούσε για να εμποδίσει την επανάληψη της δίκης του Άντριους. Στη συνέχεια υποβλήθηκε κοινή πρόταση από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Οχάιο και τους εισαγγελείς του Άντριους, για να τον κηρύξουν άδικα φυλακισμένο. Η πρόταση τελικά εγκρίθηκε από τον δικαστή.

Τον περασμένο μήνα, κατηγορώντας την αστυνομία ότι παραβίασε τα πολιτικά του δικαιώματα με την απόκρυψη στοιχείων που οδήγησαν στην εσφαλμένη καταδίκη του, ο Άντριους και οι δικηγόροι του αποφάσισαν να καταθέσουν ομοσπονδιακή αγωγή πολιτικών δικαιωμάτων κατά της πόλης του Κλίβελαντ, στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Υπολογίζεται ότι ο 83χρονος θα μπορούσε να λάβει αποζημίωση άνω των 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Συγκεκριμένα 56.752,36$ για κάθε χρόνο που ήταν αδίκως φυλακισμένος.