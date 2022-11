Αν μπορείτε να κάνετε τον εαυτό σας να ανατριχιάζει, τότε ο εγκέφαλός σας είναι ιδιαίτερος

Μπορεί να ακούγεται σαν μια αδιάφορη «υπερδύναμη», αλλά η ικανότητα να ανατριχιάζετε τον εαυτό σας μπορεί να έχει κάποια απροσδόκητα οφέλη.

Είναι γεγονός. Υπάρχουν κάποιοι από εμάς που μπορούν να σηκώνουν τις τρίχες του σώματός τους όποτε θέλουν, αν και δεν έχουμε καταλάβει ακόμα το λόγο που το κάνουν.

Σε μια μελέτη-ορόσημο, η οποία κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, συμμετείχαν 32 συμμετέχοντες που μπορούν να κάνουν τον εαυτό τους να ανατριχιάζει!

Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα από αυτούς που δήλωσαν ότι προκαλούσαν σκόπιμα ανατριχίλα, το κάνουν για να εντείνουν τις συναισθηματικές εμπειρίες, ενώ ασχολούνταν με δραστηριότητες όπως το σεξ, η ακρόαση μουσικής ή ο χορός.

Οι μισοί από αυτούς χρησιμοποίησαν επίσης την ικανότητά τους για να παρατείνουν την ακούσια ανατριχίλα.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεώρησαν φυσιολογική την παράξενη ικανότητα να σηκώνεις κατά βούληση μικροσκοπικές τρίχες στο δέρμα σου και εξεπλάγησαν όταν έμαθαν ότι οι άλλοι δεν μπορούν να το κάνουν.

