O Drake ξαναπήγε... κουβά: Έχασε στοίχημα 1,3 εκατομμυρίων ευρώ

Η γκίνια για τον Drake συνεχίζεται καθώς έχασε ξανά στον τζόγο το ποσό του 1,3 εκατ. ευρώ.

Η κακοδαιμονία και η γκίνια του Drake στα στοιχηματικά του πονταρίσματα συνεχίζεται. Η ήττα του Israel Adesanya από τον Alex Pereira στο UFC 281 έστειλε στον... κουβά τον διάσημο ράπερ, κοστίζοντάς του 1,3 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Adesanya έχασε τον τίτλο του στο kickboxing από τον Pereira το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (12/11), καθώς τον κέρδισε στον πέμπτο τους γύρο.

Η ήττα ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για τον Adesanya, αλλά και για τον Drake, καθώς μετά τον 33χρονο πυγμάχο ήταν αυτός που την βίωσε περισσότερο, μιας και είχε στοιχηματίσει πάνω του το τεράστιο ποσό.

Ο Καναδός καλλιτέχνης είναι γνωστός για τα μεγάλα στοιχήματα που ποντάρει σε αθλητικές εκδηλώσεις, με τη φετινή χρονιά να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τα μαχητικά αθλήματα.

Ο Drake έβαλε στοίχημα 1,3 εκατομμυρίων ευρώ στο να διατηρήσει τον τίτλο του ο Adesanya. Θα κέρδιζε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ αν έπεφτε μέσα στην πρόβλεψή του. Φαινόταν ότι η Adesanya ήταν το φαβορί στον τελικό γύρο, όμως ο αντίπαλός του κατάφερε να πετύχει το αδιανόητο.

Wow 😮@Drake has gone large on @stylebender ahead of #UFC281 🔥



Will Izzy be getting himself a Rolex 👀 pic.twitter.com/JamMCeXRaf