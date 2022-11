H Ομοσπονδία κρίκετ στην Αυστραλία αποβάλει τους οπαδούς που κατεβάζουν «μονοκοπανιά» τις μπύρες (vid)

Οι Αυστραλοί κατακεραύνωσαν το Melbourne Cricket Ground (MCG) μετά την αποκάλυψη ότι αρκετοί οπαδοί εκδιώχθηκαν επειδή «κατέβασαν» τις μπύρες τους.

Έχει γίνει διάσημη παράδοση κατά τη διάρκεια των ετήσιων αγώνων εναντίον της Αγγλίας, να γεμίζουν αφρό τα μουστάκια των Αυστραλών και να δημιουργείται μια τεράστια στίβα από ποτήρια μπύρας στις κερκίδες των γηπέδων. Αυτό όμως που λατρεύουν οι Αυστραλοί είναι να πίνουν άφθονη μπίρα.. «μονοκοπανιά».

Can the public not have fun these days? 2 young men and a young female built a tower of buckets and let a 4yo boy knock it over. Shortly after they were escorted out of the ground. MISERABLE EFFORT from MCG security. pic.twitter.com/nJ4yGVB5hZ