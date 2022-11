Από την Συρία η ύποπτη της επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη: «Θα ερχόταν στην Ελλάδα»

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της γυναίκας που κατηγορείται για την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη.

Τα στοιχεία της συλληφθείσας για την τρομοκρατική επίθεση στην Ιστικλάλ, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Twitter ο Τούρκος δημοσιογράφος Ragip Soylu.

Σύμφωνα με τον ίδιο το όνομα της βομβίστριας είναι Ahlam Albashir, η οποία είναι υπήκοος Συρίας.

Όπως λέει ο Τούρκος δημοσιογράφος επικαλούμενος πληροφορίες, η γυναίκα «ομολόγησε ότι εκπαιδεύτηκε από το PKK ως ειδικός αξιωματικός πληροφοριών και ότι είχε εισέλθει παράνομα στην Τουρκία μέσω Αφρίν-Ιντλίμπ για να αναλάβει δράση».

Την ίδια ώρα ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας έμπλεξε και την χώρα μας, λέγοντας πως αν δεν την είχαν πιάσει, θα είχε περάσει στην Ελλάδα.

NEW: Turkish Interior Minister says Istanbul bomber would flee Turkey to Greece today if she hadn’t been caught up



He also says police has an phone/audio tape that indicates PKK had ordered her killing to prevent her capture pic.twitter.com/vBT8t59Gkw