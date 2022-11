Η στιγμή της σύλληψης της ύποπτης για την βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη (vid)

Στη δημοσιότητα διέρρευσαν πλάνα από την σύλληψη της ύποπτης για την βόμβα που προκάλεσε την έκρηξη στον πεζόδρομο Ιστικλάλ της Κωνσταντινούπολης.

Oι τουρκικές αρχές διέρρευσαν στα ΜΜΕ και φωτογραφίες και βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης της γυναίκας που κατηγορείται ότι άφησε τη βόμβα έξω από μαγαζί στην οδό Ιστικλάλ στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης.

Turkish media publish the photos showing the arrest of Istanbul bomber pic.twitter.com/WDRklpdjYs