Τραγωδία σε αεροπορική επίδειξη στο Ντάλας: Δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν στον αέρα (vid)

Τα δύο αεροσκάφη διαλύθηκαν στον αέρα και τα συντρίμμια τους έπεσαν σε αυτοκινητόδρομο.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε μια αεροπορική επίδειξη στο Ντάλας,στις ΗΠΑ, το Σάββατο (12/11) όταν δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ένα μεγάλο B-17 (βομβαρδιστικό από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου) κινείται στον αέρα όταν ένα μικρότερο αεροσκάφος P 51 πέφτει πάνω του με αποτέλεσμα να συγκρουστούν.

*viewer discretion advised* A clear video showing the moment two planes collided mid-air during an airshow in Dallas this afternoon WFAA reports one was a B-17 pic.twitter.com/osyRmWaq45

Συγκεκριμένα, ο πιλότος του μικρότερου αεροπλάνου δείχνει να μην υπολογίζει καλά την τροχιά και την ταχύτητα του μεγαλύτερου αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να πέφτει πάνω του.

Τα δύο αεροσκάφη διαλύονται και φλεγόμενα συντρίμμια πέφτουν σε ένα κοντινό γήπεδο, με τους θεατές να φωνάζουν σοκαρισμένοι.

⚠️ GRAPHIC VIDEO: A mid-air collision involving two planes near the Dallas Executive Airport, today. The accident took place during the Wings Over Dallas WWII Airshow at 1:25 p.m., according to Dallas Fire-Rescue. A @FOX4 viewer took this video. @FOX4 is working for more details. pic.twitter.com/jdA6Cpb9Ot