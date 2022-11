Μεθυσμένος κάνει «ροντέο» το γάμο: Τον πλάκωσε ο γαμπρός επειδή πέταξε τούρτα στη νύφη (vid)

Ένα viral βίντεο στο TikTok δείχνει ένα μεθυσμένο καλεσμένο να προκαλεί ταραχή σε γάμο, αφού πάνω στη μέθη του επιχείρησε να «λούσει» με τούρτα τη νύφη.

Ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι μας έχουμε παρασυρθεί λίγο παραπάνω σε έναν γάμο και καταλήξαμε να διασκεδάζουμε έξαλλα, αλλά ένας καλεσμένος, που έγινε viral στο TikTok, παρατράβηξε τα πράγματα και κατέληξε να πληρώσει βαριά το τίμημα.

Ένα βίντεο που έχει πλέον πάνω από 4 εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν μεθυσμένο καλεσμένο σε γάμο να εμπλέκεται λίγο παραπάνω στην λαμπρή τελετή κοπής της γαμήλιας τούρτας, αφού αποφάσισε ανεξήγητα να αρπάξει στις χούφτες του cake και προσπάθησε να την πετάξει πάνω στη νύφη.

He deserved a lot more than that pic.twitter.com/hpY4KsAHHv