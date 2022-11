Συγκινητικό γκράφιτι του Bansky σε βομβαρδισμένη πολυκατοικία στην Ουκρανία

Ο Banksy φαίνεται να έχει επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται στην Ουκρανία, αφού κοινοποίησε στο Instagram έργο του σε βομβαρδισμένο κτίριο.

Mε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο μυστηριώδης καλλιτέχνης γκράφιτι Banksy, «ανέλαβε την ευθύνη» για το συγκινητικό γκράφιτι που εμφανίστηκε πρόσφατα σε βομβαρδισμένη πολυκατοικία σε προάστιο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ο Banksy ανήρτησε στον λογαριασμό του φωτογραφίες του γκράφιτι σε ένα κατεστραμμένο σπίτι, με τη λεζάντα «Μποροντιάνκα, Ουκρανία». Η Μποροντιάνκα είναι προάστιο του Κιέβου που βομβαρδίστηκε ανηλεώς στη διάρκεια της ρωσικής εισβολής.

Το γκράφιτι απεικονίζει ένα κορίτσι που επιχειρεί κατακόρυφο, σε έναν τοίχο που στέκει ακόμη όρθιος στο βομβαρδισμένο σπίτι. Η δημοσίευση εικόνων γκράφιτι στον λογαριασμό του Bansky στο Instagram εκλαμβάνονται ως επιβεβαίωση του μυστηριώδους καλλιτέχνη, η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη, για την πατρότητα του έργου.

Ο παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης έχει ταξιδέψει στο παρελθόν σε περιοχές όπου μαίνονται συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Όχθης.

Το θέμα, ωστόσο, είναι πως στην Μποροντιάνκα εμφανίστηκαν (τουλάχιστον) δυο ακόμα γκράφιτι που μοιάζουν να είναι του Banksy αλλά ο ίδιος δεν έκανε σχετική ανάρτηση κάτι που σημαίνει πως πιθανότατα δεν είναι δικά του.

Yesterday morning residents of Borodyanka town in Kyiv region, which was de-occupied in April, found these beautiful pieces of art on the wall of a destroyed building and concrete blocks.

Some even think Banksy secretly visited the town. pic.twitter.com/HLnhBN958W