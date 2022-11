O Jake Gyllenhaal κυκλοφορεί το πρώτο του παιδικό βιβλίο

Ο ηθοποιός θέλει να εστιάσει σε μια «λιγότερο αναγνωρισμένη» σχέση που τη βαφτίζει ως «μυστική εταιρεία των θείων»

Έχουμε πολλούς λόγους για να λατρεύουμε τον Jake Gyllenhaal. Ένας από αυτούς είναι ότι ετοιμάζει το πρώτο του παιδικό βιβλίο, στο οποίο οι θείες και οι θείοι του κόσμου έχουν ξεχωριστή θέση στις σελίδες του.

Το πρώτο εικονογραφημένο βιβλίο του ηθοποιού ονομάζεται "The Secret Society of Aunts and Uncles", (Η Μυστική εταιρεία των Θειών και των Θείων), και αναμένεται να εκδοθεί στις 5 Σεπτεμβρίου 2023, σύμφωνα με τους Feiwel and Friends και Macmillan Children's Publishing Group.

