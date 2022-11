O διαχειριστής του Thank You Next δίνει την πιο σωστή συμβουλή σε εργαζομένους (vid)

Τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Κανέλλη, τον άνθρωπο πίσω από το Thank you Next, κάνει τον γύρο του TikTok και του Instagram.

O Δημήτρης Κανέλλης, α άνθρωπος που διαχειρίζεται μια από τις πιο γνωστές ομάδες στο Facebook, μίλησε για εκείνη την εργασιακή του εμπειρία που τον έκανε να κλάψει, να πάθει κρίση και να αισθανθεί πολύ άσχημα με τον εαυτό του. Ωστόσο, όπως φαίνεται, όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και τώρα δίνει τη καλύτερη συμβουλή σε όλους εκείνους τους εργαζόμενους που ζουν ή θα ζήσουν στο μέλλον κάτι αντίστοιχο.

Συγκεκριμένα σε μια ομιλία του είπε: «Πρώτη μέρα στην εταιρία, έχω πάει από τις εννιά το πρωί, πάει πέντε, έξι, επτά.. Δεν σηκωνόταν κανένας να φύγει. Τι γίνεται εδώ πέρα; λέω. Εδώ θα κάτσουμε; Τι κάνουμε; Οπότε πάω γύρω στις επτά.. 12ωρο έτσι! Πάω στο 12ωρο και του λέω:

-Καλησπέρα, καταλαβαίνω ότι όταν έχει δουλειά θα καθόμαστε πολλές ώρες εδώ να δουλεύουμε για το καλό της εταιρίας, όταν όμως δεν έχει δουλειά περίπου τι ώρα φεύγουμε;

-Άμα δεν βγάλω το μπουφάν μου, δεν σηκώνεσαι να φύγεις».

«Προσέξτε τώρα γελάμε. Εγώ γύρναγα κάθε μέρα και έκλαιγα σπίτι. Δάκρυ σαν να είχα δει το Χάτσικο. Ήμουν στα πατώματα. Λοιπόν, εγώ έμαθα ότι την ψυχική μου υγεία μου δεν τη παίζω κορώνα γράμματα για κανένα μ@λ@κα στην αγορά εργασίας και αυτό είναι το μήνυμα που θα στείλω: Να πάνε να γ@μηθούνε και οι δουλειές.. Τι να πω εδώ πέρα.. Άμα πέσετε ποτέ σε κανένα τοξικό μ@λάκ@, επειδή ξέρω πως είναι, θα μειωθεί η αυτοπεποίθηση σας, θα πάθετε κρίση. Θα λέτε : Τι έχω κάνει στραβά στη ζωή μου; Γιατί φταίω εγώ; Μήπως δεν είμαι καλός με τη δουλειά;» Δεν ισχύει τίποτα από αυτά! Πείτε του να πάει να γ@μηθεί. Φύγετε από τη δουλειά και βρείτε έναν σωστό άνθρωπο» πρόσθεσε.

Το συγκεκριμένο περιστατικό, η εμπειρία δηλαδή του Δημήτρη και η συμβουλή του στους εργαζομένους προκάλεσε σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , με χρήστες να τον συγχαίρουν για το θάρρος του και τη πράξη του.

Μάλιστα πολλοί ανέφεραν και τις δικές τους εμπειρίες.

«Ο τοξικός μ@λ@κ@ς με απέλυσε μετά από 2 χρόνια δουλειάς (και στις «διακοπές»)και ησύχασα! Best day of my life» έγραψε ένας στο Instagram

«Tι μου θύμισε. Όταν αλληλοκοιταζόμασταν με τους συναδέλφους μου ποιος θα τολμήσει πρώτος να σηκωθεί για να σχολάσει και να ακολουθήσουμε οι υπόλοιποι»σχολίασε ένας άλλος στο Tik Tok.