YouΤuber αντί για γλυκά «κερνούσε» iPhone στο Halloween (vid)

Τα μικρά παιδιά αντί για κέρασμα έπαιρναν ένα iphone, κάτι που τα έκανε πολύ χαρούμενα.

Ο γνωστός YouTuber «Mr Beast», κατά κόσμον Jimmy Donaldson, έκανε πολύ κόσμο ευτυχισμένος στο Halloween.

Συγκεκριμένα, όπως δημοσίευσε στο κανάλι του, κατά την διάρκεια του Halloween δεν κερνούσε γλυκά τα παιδιά αλλά κάτι πολύ πιο ακριβό και σίγουρα απρόσμενο για όποιο από αυτά επέλεγε να του χτυπήσει την πόρτα και να ρωτήσει «κέρασμα ή τρόμαγμα;».

Τα παιδιά αντί για το κλασσικό «κέρασμα» αντίκριζαν ένα iphone! Όπως ήταν αναμενόμενο η έκπληξη, αλλά κυρίως η χαρά τους ήταν τεράστια.

Giving iPhones Instead Of Candy on Halloween