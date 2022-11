Το Netflix πήρε τα παγκόσμια δικαιώματα για τη σειρά «Maestro»

Για πρώτη φορά ελληνικό περιεχόμενο στο Netflix με την προβολή της σειράς «Maestro».

Το Netflix πήρε τα παγκόσμια δικαιώματα για την επιτυχημένη ελληνική σειρά «Maestro» από το MEGA TV.

Η δραματική σειρά σε σενάριο, σκηνοθεσία και με πρωταγωνιστή τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, θα έρθει στα μέλη του Netflix σε Ελλάδα και Κύπρο στις 19 Δεκεμβρίου 2022 και θα κάνει πρεμιέρα σε κοινό σε όλο τον κόσμο για πρώτη φορά στις αρχές του 2023.

Αξίζει να σημειωθεί πως και το κανάλι στον επίσημο λογαριασμό του στο Τwitter έκανε μια σχετική ανάρτηση και με χιούμορ «ρωτάει» το Netflix πώς είναι τα ελληνικά του.

Hey @netflix, how is your Greek? #Maestro