Χώρισε την σύντροφό του επειδή ανακάλυψε ότι είχε 5 συζύγους και έναν εραστή

Πίστευε ότι είχε βρει την γυναίκα της ζωής του, όμως εκείνη άλλαζε τους συζύγους σαν τα πουκάμισα.

Ένας άντρας στη Βρετανία πίστευε ότι είχε βρει τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, αλλά ήρθε η μέρα που ανακάλυψε ότι η γυναίκα με την οποία ήταν μαζί, είχε πέντε συζύγους και έναν ακόμα εραστή.

Ο 43χρονος Γουέιν Χάρπερ είχε σχέση 18 μήνες με την Έμιλι Χορν όταν ανακάλυψε ότι του έκρυβε τους άλλους έξι συντρόφους της.

Σαν να μην έφτανε αυτό, όταν ο 43χρονος έβαλε τέλος στη σχέση, η πρώην σύντροφός του παντρεύτηκε άλλους δύο άντρες. Έτσι έφτασε συνολικά στους επτά γάμους.

Ο Γουέιν Χάρπερ και η Έμιλι Χορν γνωρίστηκαν σε ένα νοσοκομείο. Εκείνος είχε νοσηλευτεί έπειτα από ατύχημα με ποδήλατο, ενώ εκείνη ανάρρωνε από μια επέμβαση που είχε υποβληθεί.

Αφού ήταν για περισσότερο από έναν χρόνο μαζί, την κατηγόρησε ότι τον απατούσε και έτσι τερμάτισε τη σχέση τους. «Χώρισα μαζί της διότι έμαθα ότι με απατούσε. Ήμουν μαζί της 18 μήνες και η σχέση μας δεν είχε αίσιο τέλος. Δεν έχω τίποτα από αυτήν, ούτε φωτογραφίες, ούτε τίποτα. Ήμουν σύντροφός της και όχι σύζυγος αλλά εκείνη την περίοδο είχε πέντε συζύγους», είπε στη Sun.

Η ιστορία με τους συζύγους της Χορν ξεκίνησε το 1996 όταν ήταν μόλις 18 ετών. Τότε έκανε τον πρώτο της γάμο. Έναν χρόνο μετά έκανε τον δεύτερο γάμο, χρησιμοποιώντας ψεύτικο όνομα. Ακολούθησε ένας ακόμα γάμος, ενώ ο τέταρτος ήρθε όσο ήταν ακόμα αρραβωνιασμένη.

Το 2001 ενεπλάκη η αστυνομία καθώς ειδοποιήθηκε για διγαμία. Κάτι που δεν την πτόησε αφού το 2007 παντρεύτηκε ξανά. Στον τελευταίο της σύζυγο ομολόγησε για τους άλλους γάμους της με τον δικό τους. Το 2010 παραλίγο να παντρευτεί για ακόμα μια φορά.

Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε, καθώς έφυγε για την Αμερική προκειμένου να παντρευτεί έναν αστυνομικό που τον είχε γνωρίσει στο διαδίκτυο. Όμως ούτε και αυτή η σχέση στέριωσε και το 2011 παντρεύτηκε για έβδομη φορά στη Σκωτία. Η Χορν που πλέον έχει αλλάξει νόμιμα το όνομά της σε Μαξίν, καταδικάστηκε το 2012 σε 12μηνη κοινοτική εργασία.

Η ιστορία με τους γάμους της Έμιλι Χορν έχει καταγραφεί σε μια εκπομπή του Channel 5 που ονομάζεται «The Bigamist Bride: My Five Husbands».