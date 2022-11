23χρονη μητέρα στην Ινδία ήταν σε κώμα εδώ και επτά μήνες γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι

Η 23χρονη Shafiya, από την Ινδία, τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από μια μηχανή χωρίς κράνος, ενώ ήταν 40 ημερών έγκυος.

Η καλή είδηση της ημέρας έρχεται από την Ινδία, όπου μια νεαρή γυναίκα που βρισκόταν σε κώμα εδώ και επτά μήνες έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Η γυναίκα χτύπησε σοβαρά πριν λίγους μήνες, όταν το μαντήλι της φέρεται να πιάστηκε στον πίσω τροχό της μοτοσικλέτας που οδηγούσε ο σύντροφός της, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Έκτοτε, η Shafiya έχει υποβληθεί από τότε σε πέντε νευρολογικές επεμβάσεις. Πέρασε λίγο χρόνο σε αναπνευστική υποστήριξη και χρειάστηκε να της αφαιρέσουν ένα τμήμα του κρανίου για να αποσυμπιέσουν την πίεση στον εγκέφαλό της.

Woman in seven-month coma gives birth to baby girl https://t.co/41ew8D9wmG

— The Independent (@Independent) October 31, 2022

Οι γιατροί βρέθηκαν σε δίλημμα για το αν θα διακόψουν την εγκυμοσύνη της λόγω της κατάστασής της. Αφού ένας υπέρηχος έδειξε ότι η εγκυμοσύνη ήταν φυσιολογική, τελικά συνέστησαν στην οικογένειά της να μην την διακόψουν.

Παρά το γεγονός ότι είχε μόλις 10 έως 15% πιθανότητες βγει από το κώμα, η 23χρονη κατάφερε να γεννήσει ένα υγιές κοριτσάκι στις 22 Οκτωβρίου.

Τώρα έχοντας αποσωληνωθεί εντελώς, κινεί περιστασιακά το κεφάλι και τα πόδια της, αφήνοντας την ελπίδα ότι μπορεί μια μέρα να συναντήσει την κόρη της.