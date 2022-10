Τραγωδία στη Νότια Κορέα: Τουλάχιστον 120 νεκροί από ποδοπάτημα σε γιορτή για το Halloween (vid)

Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Κορέα, καθώς ποδοπατήθηκαν σε εκδήλωση για το Halloween στη Σεούλ.

Σε νύχτα τρόμου εξελίχθηκε το πάρτι για το Halloween στη Σεούλ της Νότιας Κορέας.

Σε τουλάχιστον 120 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από ποδοπατήματα κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων για το Χάλογουιν στην πρωτεύουσα Σεούλ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων YONHAP, ενώ 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν ανέφερε η πυροσβεστική.

#BREAKING: Footage shows the very moment when people were being crushed by the weight of other people in Itaweon, South Korea in connection to a Halloween party. #Itaewon #이태원 #이태원사고 #압사사고 #SouthKorea #Seoul #HalloweenEnds #Halloween pic.twitter.com/3qcG2S9xR2