Ο προσωπικός... στρίφτης του Snoop Dog αποκάλυψε πως το αφεντικό του κάνει έως και 150 τσιγαριλίκια ημερησίως

Οτι ο Snoop Dog καπνίζει κάνναβη το ξέραμε. Οτι έχει προσλάβει έναν υπάλληλο για να του τα στρίβει, επίσης. Αυτό που δεν είχε βγει προς τα έξω μέχρι στιγμής ήταν πόσο χασίς καταναλώνει. Ε λοιπόν, η απάντηση δόθηκε από τον άνθρωπο που είναι υπεύθυνος για την όλη... διαδικασία.

Αυτός δεν είναι άλλος από τον άνθρωπο που φτιάχνει τα τσιγαριλίκια του πασίγνωστου ράπερ και κυκλοφορεί με το προσωνύμιο Renegade. Ο συγκεκριμένος, μίλησε στο ραδιοφωνικό show «Kyle and Jackie O» αποκαλύπτοντας διάφορες λεπτομέρειες.

«Υπολογίζω οτι έχω στρίψει περίπου 450.000 τσιγάρα μέχρι σήμερα. Καθημερινά στρίβω περίπου 225 γραμμάρια, τα οποία αντιστοιχούν σε 75 με 150 τσιγαριλίκια», είπε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως για αυτή την δουλειά, ο Renegade πληρώνεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα που είχε κυκλοφορήσει το προηγούμενο διάστημα, περίπου 40-50.000 δολάρια το χρόνο.

Inflation. Their salary went up!! https://t.co/BCtOVHMN4W