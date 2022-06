Ο Snoop Dog έδωσε αύξηση στον εργαζόμενο που έχει για να του στρίβει τσιγαριλίκια (vid)

Απαντώντας σε ανάρτηση στο Twitter, ο Snoop Dog ανακοίνωσε πως έχει δώσει αύξηση στον τύπο που του.

Ιδανικός εργοδότης φαίνεται πως είναι ο Snoop Dog.

Ο πασίγνωστος ράπερ, το 2019 είχε προκαλέσει αίσθηση όταν κατά την διάρκεια της παρουσίας του στο The Howard Stern Show είχε αποκαλύψει πως έχει προσλάβει έναν τύπο για να του στρίβει τσιγαριλίκια...

«Timing. Το timing είναι άψογο. Αυτή είναι η δουλειά του. Στο βιογραφικό του λέει οτι στρίβει τσιγάρα. Είναι επαγγελματίας στρίφτης τσιγάρων», είχε πει χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας: «Αν είσαι άψογος σε κάτι που χρειάζομαι, σε προσλαμβάνω».

Μάλιστα, είχε αποκαλύψει οτι ο ετήσιος μισθός του ήταν γύρω στα 40.000-50.000 δολάρια. «Έχει τσάμπα χόρτο και τα έξοδα του είναι πληρωμένα. Ότι παίρνω εγώ, το παίρνει και αυτός. Αν πάρω κάποια δωρεάν ρούχα, θα του δώσω μερικά», είχε συμπληρώσει.

Βέβαια από τότε, έχουν μεσολαβήσει πολλά, καθώς οι τιμές σε όλα τα προϊόντα, βασικά και μη, έχουν αυξηθεί αρκετά, με τον Snoop Dog να προχωρά σε αύξηση του συγκεκριμένου εργαζόμενου.

Κάτι που αποκάλυψε ο ίδιος, απαντώντας σε μία ανάρτηση στο Twitter όπου το UberFacts μιλούσε για τον μισθό που έδινε στον τύπου που του στρίβει τσιγάρα. «Πληθωρισμός. Ο μισθός του έχει αυξηθεί», έγραψε χαρακτηριστικά.



Inflation. Their salary went up!! https://t.co/BCtOVHMN4W