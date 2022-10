Με την Samsung στο 10ο Navarino Challenge: Άθληση και τουρισμός the tech way

Η κορεατική εταιρεία μάς κάλεσε στο Costa Navarino να γνωρίσουμε τα προϊόντα της.

To Navarino Challenge μετράει ήδη 10 χρόνια στο χώρο των αθλητικών εκδηλώσεων και η Samsung το υποστηρίζει σθεναρά, προσφέροντας στους επισκέπτες του event από κάθε χώρα τη δυνατότητα να γνωρίσουν -μεταξύ άλλων- και τα προϊόντα της.

Με τα δύο νέα foldables της Samsung να έχουν ήδη καταγράψει εξαιρετική πορεία σε επίπεδο πωλήσεων, ήταν αναπόφευκτο να κυριαρχούν και στο χώρο του event.

Και το Gazzetta βρέθηκε στην Πύλο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε για να αθληθεί με τη βοήθεια των Samsung gadgets, αλλά και να τα δει για άλλη μια φορά από κοντά.

Do it like Samsung Galaxy Z Fold4: To Samsung Booth



Η ναυαρχίδα της Samsung στο χώρο των foldables είναι το Samsung Galaxy Z Fold4. Και όσο εντυπωσιακά ξεδιπλώνεται η οθόνη στο πανίσχυρο νέο αναδιπλούμενο smartphone της εταιρείας, τόσο εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία της στην εκδήλωση. Στο χώρο της μεγάλης σάλας (που δόθηκαν και τα σχετικά βραβεία στους αθλητές που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε), η Samsung είχε δημιουργήσει μια μοναδική γωνιά εμπειρίας που προσέφερε στους επισκέπτες τόσο τη δυνατότητα να δουν τα νέα της προϊόντα, όσο και να πρωταγωνιστήσουν και σε ένα σύντομο video 360 μοιρών που δημιουργούταν από έναν ειδικό μηχανισμό.

Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το Fold4 για να δουν ακόμη και τη φωτογράφιση τη νύχτα και το πως μπορούν να εκμεταλλευτούν το hardware και το software της συσκευής με λειτουργία κάμερας nightographyτο camera nightography.

Τις εντυπώσεις έκλεψαν -όπως αναμενόταν- τα Fold4 και Flip4, ενώ οι επισκέπτες μπόρεσαν ακόμη να πιάσουν στα χέρια τους τα smartwatches Samsung Galaxy Watch5 και Watch5 Pro, τα ακουστικά Samsung Galaxy Buds2 Pro, αλλά και το tablet Samsung Galaxy Tab S8.

Στο πλαίσιο του γκαλά gala που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, ο πρόεδρος της Samsung Hellas, κ. Byungmoo Θεόφιλος Shin Byungmoo, βράβευσε και τον Θανάση Γκαβέλα, για το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο που ήρθε στην Πύλο, 109 χρόνια μετά τον Τσικλητήρα.

Do it like Samsung Galaxy Z Flip4: Pilates με την Μάντη Περσάκη



Οι φίλοι της Samsung είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο μαθήματα pilates από την Μάντη Περσάκη και την ομάδα της. Μικροί και μεγάλοι γνώρισαν τα όρια του εαυτού τους, ανοίγοντας τους ορίζοντές τους με τρόπο που θύμισε την εμπειρία που προσφέρει το Samsung Galaxy Flip4 με την μοναδική αναδιπλούμενη οθόνη.

Για μία ώρα, οικογένειες συμμετείχαν στη μοναδική αυτή εμπειρία και εκτέλεσαν κάθε άσκηση με σκοπό να μάθουν πως να ελέγχουν το σώμα τους, πως να χρησιμοποιούν τα χέρια τους και πως να δυναμώσουν το κέντρο τους.

Do it like Samsung Galaxy Watch5/Watch5 Pro: Kick Boxing με τον Αλέξανδρο Νικολαϊδη



Για τους πιο… τολμηρούς, ο πρωταθλητής Αλέξανδρος Νικολαΐδης έκανε ένα ωριαίο μάθημα στους φίλους του kick boxing ή όσους θέλησαν να πειραματιστούν με τις αντοχές τους. Μεγάλοι και μικρά παιδιά -με ή χωρίς επίβλεψη από τους γονείς τους- ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες του προπονητή τους και εξερεύνησαν τα όριά τους με τρόπο που θύμισε τη νέα σειρά smartwatches της εταιρείας.

Επιδόσεις στα ύψη μέχρι το τέλος, ακρίβεια σε κάθε κίνηση επίθεσης και άμυνας και ρυθμός που χρειαζόταν κανείς τα Watch5/Watch5 Pro για να παρακολουθήσει.

Do it like Samsung Galaxy Buds2 Pro: Δρόμος 5χλμ. στην ευρύτερη περιοχή της Πύλου



Οι εκδηλώσεις του διημέρου ολοκληρώθηκαν με τη Samsung να μας βάζει σε κλίμα αγώνα τους επισκέπτες και καλεσμένους του event. Με τα Samsung Galaxy Buds2 Pro στα αυτιά, ξεκινήσαμε από τους χώρους του ξενοδοχείου, κατευθυνθήκαμε παραλιακά εκτός των εγκαταστάσεων και μετά από 5χλμ. σε ρυθμούς τρεξίματος και γρήγορου περπατήματος επιστρέψαμε για να περάσουμε τη γραμμή του τερματισμού.

H αλήθεια είναι πως οι επιδόσεις των νέων ακουστικών, σε συνδυασμό με την κατάλληλη ένταση, τη σχετική μουσική και την απομόνωση των εξωτερικών θορύβων μάς επέτρεψε να συγκεντρωθούμε στο στόχο μας και να τον ολοκληρώσουμε χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Και στο τέλος, πέραν του σχετικού μεταλλίου, μας περίμενε και μία ακόμη επιβράβευση από την Samsung, ένα σετ ασύρματων ακουστικών Samsung Galaxy Buds Pro.

Η Samsung προσέφερε συνολικά μια μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες του 10ου Navarino Challenge. Από τη μία τους έδωσε τη δυνατότητα να αθληθούν, να γνωρίσουν πρωταθλητές και να γυμναστούν μαζί τους και από την άλλη τα κίνητρα για να πιέσουν τον εαυτό τους στα όριά του. Και όλα αυτά, γνωρίζοντας και όλη τη νέα προϊόντων που κυριαρχούν σε κάθε κατηγορία της αγοράς τεχνολογίας.

Αναμένουμε με αγωνία τα όσα ετοιμάζει η εταιρεία και για το 2023 στις εγκαταστάσεις του Costa Navarino!