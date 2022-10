«The Watcher»: Το νέο θρίλερ «κόλλημα» που κατέκτησε το Netflix (vid)

Η νέα σειρά τρόμου του Netflix «The Watcher» που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα έκανε πρεμιέρα πριν από λίγες μέρες και καθήλωσε το ελληνικό κοινό.

Το «The Watcher» είναι τη στιγμή το νούμερο ένα στο Netflix. Πιθανότατα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η υπόθεση είναι λίγο πολύ ο χειρότερος εφιάλτης όλων μας και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα.

Η ιστορία βασίζεται στο περίφημο άρθρο που δημοσιεύτηκε στη στήλη The Cut στο New York Magazine το 2018 και εξιστορούσε τα παράξενα γεγονότα που έζησε μια οικογένεια στο New Jersey όταν μετακόμισε σε αυτό που νόμιζε ότι είναι το σπίτι των ονείρων τους.

Πιο αναλυτικά, στο επίκεντρό της σειράς είναι η οικογένεια των Μπράνοκ, με το ζευγάρι των Naomi Watts και Bobby Cannavale να ηγούνται του cast, και οι οποίοι μετά κόπων και βασάνων καταφέρνουν να μετακομίσουν στο σπίτι των ονείρων του στα προάστια του New Jersey.

Σύντομα, όμως, το όνειρό τους μετατρέπεται σε εφιάλτη, αφού αρχίζουν να λαμβάνουν γράμματα από έναν άγνωστο αποστολέα που υπογράφει ως The Watcher (Παρατηρητής). Τα γράμματα γίνονται ολοένα και πιο απειλητικά και πιο προσωπικά, με τον Παρατηρητή να γνωρίζει τρομακτικές λεπτομέρειες για τη ζωή τους. Η παράνοια και ο τρόμος κυριεύει το ζευγάρι και τα παιδιά τους που νιώθουν ανασφαλείς μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, με την σκέψη ότι πάντοτε κάποιος τους παρακολουθεί.

Σειρά «κόλλημα» για το ελληνικό κοινό και όχι μόνο.

Το «The Watcher» με τους Bobby Cannavale, Naomi Watts και Mia Farrow είναι η σειρά που έχει εκθρονίσει εδώ και μερικές ημέρες τον «Jeffrey Dahmer» του συγκλονιστικού Evan Peters. Κατέκτησε, λοιπόν, την 1η θέση των trendings του Netflix όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε δεκάδες άλλες χώρες του κόσμου και είναι ουσιαστικά η σειρά που τώρα βλέπουν όλοι.

H νέα του σειρά «The Watcher» κυκλοφόρησε στο Netflix στις 13 Οκτωβρίου και έκτοτε έχει αναδειχτεί σε πραγματικό κόλλημα, κάτι που αποτυπώνεται και στα νούμερα που ανακοινώνει η συνδρομητική πλατφόρμα για την τελευταία εβδομάδα.

Έτσι, για την εβδομάδα 10 - 16 Οκτωβρίου, το The Watcher συγκεντρώνει 125.010.000 ώρες προβολής και... παρακολουθεί τους υπόλοιπους από την κορυφή, ενώ το Dahmer 122.780.000 ώρες θέασης.

Στην Ελλάδα και σε άλλες 92 χώρες η νέα σειρά τρόμου φιγουράρει πρώτη, με τους χρήστες του Twitter να την αποθεώνουν.

Την καταφχαριστήθηκα αυτή την σειρά!

Και.. ρε Cannavale τι ηθοποιάρα είσαι! #TheWatcher

Ξεκινάω το watcher που το περίμενα πως και πως. 🕵🏼‍♂️



Η ιστορία αυτή είναι πολύ γνωστή σε όσους παρακολουθούμε true crimes και mysteries. Και είναι από τις πιο ανατριχιαστικές ιστορίες που ξέρω.



Ζεστός καφές ,κουβερτούλα και Netflix λοιπόν. 🤗 ☕❤️ #TheWatcher pic.twitter.com/JQMaTChQRY — 🎃🍁╚═ ֶָ֪𓏲࣪ Φαίη ֶָ֪ ═╝🕷🍂 ֶָ֪໒ ۫։ຼ (@faih04) October 13, 2022

Η επίσημη σύνοψη της σειράς:

Όταν η οικογένεια Μπράνοκ μετακομίζει στο σπίτι των ονείρων της στα προάστια, σύντομα η ζωή της γίνεται κόλαση. Τα σκοτεινά γράμματα από κάποιον που αυτοαποκαλείται «The Watcher» αποτελούν την αρχή, καθώς ξετυλίγονται τα δυσοίωνα μυστικά της γειτονιάς. Εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία του περιβόητου σπιτιού στο New Jersey.