Ο χειρότερος οδηγός στον κόσμο: Κόλλησε την καρότσα του φορτηγού σε οριζόντια στάση κάτω από τη γέφυρα (vid)

Ευτυχώς, ο οδηγός δεν υπέστη κανέναν τραυματισμό από το… φιάσκο, ωστόσο, η γέφυρα υπέστη κάποια ζημιά σύμφωνα με το CTV News Toronto.

Είναι να αναρωτιέται κανείς «πως στο καλό το κατάφερε αυτό;». Ένας οδηγός φορτηγού στον Καναδά χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ο χειρότερος οδηγός, αφού με κάποιον τρόπο κατάφερε να σφηνώσει την καρότσα του φορτηγού του σε οριζόντια στάση, ανάμεσα στο έδαφος και την οροφή της γέφυρας.

Το συγκεκριμένο βίντεο τραβήχτηκε από την επαρχιακή αστυνομία του Οντάριο και έχει ήδη πάνω από 77.000 προβολές στο Twitter.

Dump box up = empty the load

Dump box down = drive

Seems this wasn't followed today. #Hwy401 eb express lanes approaching Mavis Rd #MississaugaOPP investigating. Est. 3 hours before reopening. pic.twitter.com/gp33HKjJ8Y