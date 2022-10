Τα Ρεκόρ Γκίνες ανακοίνωσαν επισήμως τη Δευτέρα ως τη χειρότερη μέρα της εβδομάδας

Για όλους μας η Δευτέρα είναι η χειρότερη ημέρα της εβδομάδας, κάτι που ακόμη και τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες (GWR) το αναγνωρίζουν επισήμως.

Το διάσημο βιβλίο Γκίνες που εκδίδεται κάθε χρόνο συνήθως απονέμει παγκόσμια ρεκόρ σε όσους έχουν επιτύχει επιτεύγματα που ξεπερνούν τον μέσο άνθρωπο ή το μέσο ζώο. Από το να έχεις τα μακρύτερα νύχια μέχρι το να τρέξεις τον ταχύτερο μαραθώνιο με πιτζάμες για παράδειγμα. Όσοι βραβεύονται με GWR ανήκουν σίγουρα σε μια επίλεκτη κατηγορία ανθρώπων.

Από τις 17 Οκτωβρίου και η Δευτέρα βρίσκεται σε μια τέτοια κατηγορία, αφού τα Ρεκόρ Γκίνες όρισαν και επίσημα τη Δευτέρα ως τη χειρότερη μέρα της εβδομάδας.

Προερχόμενοι από ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ελεύθερο χρόνο, κοινωνικές εκδηλώσεις, καλό ύπνο και πολλά άλλα, δεν είναι περίεργο που όλοι μισούν τις Δευτέρες. Η ξαφνική εναλλαγή στον τρόπο ζωής από κάτι διασκεδαστικό και χαλαρωτικό σε κάτι όχι και τόσο διασκεδαστικό και μπορεί επίσης να προκαλέσει σημαντική διαταραχή στη διάθεση.

Η ανακοίνωση του GWR έγινε μέσω Twitter και μέσα σε λίγα λεπτά έγινε viral, αφού βρήκε σύμφωνους και χιλιάδες άλλους χρήστες. Το συγκεκριμένο tweet συγκέντρωσε πάνω από 400 χιλιάδες likes και 80 χιλιάδες retweets.

