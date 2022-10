Οι 1000MODS επιστρέφουν το Νοέμβριο σε Λάρισα και Βόλο

Οι 1000MODS επιστρέφουν σε Λάρισα και Βόλο για δύο μοναδικές live εμφανίσεις.

1000MODS

«We Play Loud on Stage Tour»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 | ΜΥΛΟΣ 1927 | ΛΑΡΙΣΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 | LABART | ΒΟΛΟΣ

Σε μια από τις πιο συναρπαστικές χρονιές για το συγκρότημα, η οποία περιλαμβάνει δύο ευρωπαϊκές περιοδείες και δεκάδες sold out εμφανίσεις, αλλά και μια καταιγιστική εμφάνιση στην Αθήνα, η παρέα από το Χιλιομόδι θα εμφανιστεί την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου στον Μύλο 1927 στη Λάρισα. Μία μέρα μετά, το Σάββατο 12 Νοεμβρίου θα ανέβουν στη σκηνή του Lab Art, στο Βόλο.



Λάρισα και Βόλος, θα είναι δύο από τους σταθμούς της νέας ευρωπαϊκής τους περιοδείας με τίτλο «We Play Loud on Stage Tour», πολλές στάσεις της οποίας έχουν ήδη γίνει sold-out.



Οι 1000MODS είναι από εκείνα τα συγκροτήματα που δεν χρειάζονται συστάσεις. Από τις πρώτες τους κιόλας live εμφανίσεις κατάφεραν να ξεχωρίσουν, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Ο χρόνος πέρασε και ο ήχος τους ωρίμασε, με την μπάντα να εξελίσσεται από ένα underground σχήμα, σε ένα συγκρότημα που έχει παίξει δεκάδες shows σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία.

Η δισκογραφική τους πορεία μόνο επιτυχημένη θα μπορούσε να θεωρηθεί, αφού η μια επιτυχία διαδέχεται την άλλη.

Ξεκινώντας από το Super Van Vacation, ένα από το πιο σημαντικά άλμπουμ της ελληνικής ροκ σκηνής την τελευταία δεκαετία, έθεσαν από την αρχή τις βάσεις για κάτι ξεχωριστό. Έπειτα ήρθε το Vultures, ένα άλμπουμ με πειραματισμούς και νέα στοιχεία που απλά ήταν επιβεβαίωση πως οι 1000MODS ήταν φτιαγμένοι για ακόμη μεγαλύτερα πράγματα. Οι τελευταίες δύο κυκλοφορίες, Repeated Exposure to… και Youth of Dissent, έγιναν αποδέκτες δεκάδων διθυραμβικών κριτικών, με το τελευταίο άλμπουμ να κυκλοφορεί, μάλιστα, καταμεσής της πανδημίας.



Η πιο πρόσφατη επίσκεψη του «Super Van» στην Ελλάδα ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο όπου βρήκε εκατοντάδες fans του συγκροτήματος να κατακλήζουν την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Όσοι βρέθηκαν εκεί βιώσαν από κοντά την μοναδική εμπειρία του Wall Of Sound των 1000MODS, με την μπάντα να τους χαρίζει μια από τις πιο εκρηκτικές βραδιές του φετινού καλοκαιριού.



Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου στον Μύλο 1927 στη Λάρισα και το Σάββατο 12 Νοεμβρίου στο Lab Art στο Βόλο, οι 1000MODS θα μας χαρίσουν δυο καταιγιστικές εμφανίσεις, αποδεικνύοντας με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο πως δικαίως θεωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα τις ελληνικής ροκ μουσικής.