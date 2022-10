Αναφορές για διάθεση του iPadOS 16.1 στις 24 Οκτωβρίου

Η μοναδική αναβαθμισμένη έκδοση λειτουργικού της Apple που έμεινε πίσω.

Συνήθως, η Apple αναβαθμίζει κοντά στον Σεπτέμβριο όλα τα λειτουργικά των φορητών συσκευών της.

Φέτος κάτι τέτοιο δεν έγινε, αφού το iPadOS 16 δεν εμφανίστηκε ποτέ και κυρίως δεν συνόδευσε τις νέες εκδόσεις των iOS και watchOS.

Όπως φαίνεται όμως, η νέα έκδοση του λειτουργικού για τα tablets της εταιρείας έρχεται στις 24 Οκτωβρίου και μάλιστα απευθείας με την έκδοση iPadOS 16.1.

Η πληροφορία εμφανίστηκε από τον Mark Gurman του Bloomberg, ο οποίος σημειώνει πως σύντομα η Apple θα κάνει και επίσημα τις σχετικές ανακοινώσεις, για να προλάβει και τις ανακοινώσεις των νέων της οικονομικών αποτελεσμάτων που αναμένονται στις 27 Οκτωβρίου.

Μέσα σε όλα, ίσως και την ανακοίνωση του νέου iPadOS συνοδεύσουν αντίστοιχες για τα νέα M2 iPad Pro και τα νέα M2 Pro και M2 Max MacBook Pro.

iPadOS 16.1 is on track to be released the week of Oct. 24th — barring any new bugs or issues. Apple has historically held launches the week of its earnings calls in October.