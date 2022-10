Μπαίνει στον πόλεμο στην Ουκρανία και η Λευκορωσία: O Λουκασένκο ανακοίνωσε «κοινή στρατιωτική ομάδας δράσης» με τη Ρωσία

Ο Λουκασένκο λέει πως θα σχηματίσει μια κοινή στρατιωτική δύναμη με τη Μόσχα και κατηγορεί το Κίεβο ότι προετοιμάζει επίθεση κατά της χώρας του.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι προετοιμάζει επίθεση εναντίον της Λευκορωσίας και πως, κατά συνέπεια, το Μινσκ θα αναπτύξει μια κοινή στρατιωτική δύναμη κρούσης ρωσικών και λευκορωσικών στρατευμάτων, χωρίς να διευκρινίσει πού θα γίνει αυτό.

«Εξαιτίας της επιδείνωσης της κατάστασης στα δυτικά σύνορα της (ρωσο-λευκορωσικής) Ένωσης, συμφωνήσαμε να αναπτύξουμε μια περιφερειακή δύναμη της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας», δήλωσε ο Λουκασένκο στη διάρκεια συνεδρίασης με αξιωματούχους των λευκορωσικών δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με το κρατικό λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

#Lukashenko and #Putin agreed to deploy a joint regional grouping of troops, reports Kommersant.