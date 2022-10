DUB INC στο Gazzetta: «Θέλαμε να ηχογραφήσουμε στην Μήλο το νέο μας άλμπουμ»

Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου οι Dub Inc θα εμφανιστούν στο ANODOS Live Stage και έτσι η κορυφαία μπάντα της world reggae μουσικής σκηνής επιστρέφει στη Ελλάδα!

Η σκηνή του ANODOS θα φωτιστεί με ένα «διονυσιακό» συναυλιακό γεγονός σε ένα mix συναισθημάτων και μουσικών ενώ μία μία αργότερα το Σάββατο 15 Οκτωβρίου θα παίξουν στην Θεσσαλονίκη και το WE.



Στην μεγάλη γιορτή των DUB INC στην Ελλάδα, «φωτιά» θα βάλουν οι: Blend Mishkin feat BNC, NO HARD FEELINGS (tiny jackal & thanasimos), LOBO, Skg's Dub Alliance, Fer de Lance, Xara, Ultra & Aria.



Τραγούδια στα αγγλικά, γαλλικά και την καμπίλε (βερβερική γλώσσα που «μιλιέται» στην Αλγερία) θα ξεσηκώσουν το ελληνικό κοινό.



Από την ίδρυσή τους, το 1998, οι Dub Inc έχουν κυκλοφορήσει επτά studio albums, δύο EPs και δύο άλμπουμ με ζωντανές ηχογραφήσεις. Το καινούργιο τους άλμπουμ, Futur ένας δυνατός συνδυασμός non – stop ενέργειας, μοναδικών μουσικών και ευαισθητοποιημένων, μαχητικών στίχων έχει ήδη κυκλοφορήσει.



Το gazzetta.gr λίγο πριν τη συναυλία τους μίλησε με τον ελληνικής καταγωγής ντράμερ Grégory "Zigo" Mavridorakis για την επίσκεψή τους αλλά και το νέο τους άλμπουμ:



Πρόσφατα κυκλοφόρησε ο νέος σας δίσκος FUTUR. Πως θα τον χαρακτηρίζατε;



Είναι ένας τυπικός δίσκος των DUB INC. Θα ακούσει κανείς όλες τις επιρροές μας από soul, ρέγκε, αφρικανική μουσική. Δεν λείπουν και οι επιρροές μας από τον αραβικό κόσμο και την Αλγερία. Οι στίχοι μας θα έλεγα αφορούν τη νέα φιλοσοφία καθώς ο κόσμος αλλάζει και γίνεται τρομακτικός. Οι κοινωνικοί στίχοι μας θέλουν να φέρουν τη θετικότητα στους νέους.



Τρεις εβδομάδες περιοδεία στις ΗΠΑ και τώρα Γαλλία και Ευρώπη. Πως αισθάνεστε μετά το Lockdown να κυκλοφορείτε ξανά στις σκηνές;



Σαν να απελευθερώθηκε ένα λιοντάρι από το κλουβί! Για 2,5 χρόνια δεν κάναμε κάποια συναυλία και δεν θέλαμε να κάνουμε άλλωστε αν οι συνθήκες δεν ήταν οι ιδανικές για το κοινό μας. Πλέον είμαστε ξανά κοντά σας και ανυπομονώ τόσο πολύ για την Αθήνα..



Μέσα στα Lockdowns πως διοχετεύσατε την ενέργεια σας;



Όπως πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, έχουμε ο κάθε ένας το δικό του home studio και μέσα στις πρώτες 2,5 εβδομάδες του Lockdown προσπαθήσαμε απομακρυσμένοι να συνθέσουμε ένα τραγούδι με τη βοήθεια του μηχανικού ήχου. Είχε πλάκα αλλά έγινε πολύ νωρίς στην καραντίνα. Στο Σεντ Ετιέν, την πόλη μας έχουμε ένα στούντιο στο οποίο προσπαθούσαμε να μαζευτούμε παρά τις απαγορεύσεις γιατί δεν γινόταν χωρίς να κινούμαστε. Μπήκαμε έτσι στη διαδικασία να γράψουμε ένα νέο δίσκο αλλά ήταν παράξενο γιατί μόλις πριν είχαμε τελειώσει το "Millions".



Πως θα περιέγραφες τους DUB INC σε πέντε λέξεις;



Οικογένεια, Κοινωνία, Ενέργεια, Σκηνή, Κοινό



Πως θα θέλατε ο κόσμος να θυμάται το συγκρότημά σας;



Είμαστε περήφανοι που είμαστε ανεξάρτητοι και μία μπάντα που είμαστε 100% μέσα στη μουσική και τίποτα άλλο. Δεν σκοπεύαμε ποτέ να γίνουμε διάσημοι παρά μόνο αυθεντικοί και να κάνουμε μουσική.



Ξεχωρίζετε άλλες μπάντες από το είδος σας;



Οι Generation είναι Γάλλοι στο ίδιο πνεύμα με εμάς. Υπάρχουν βέβαια πολλοί καλλιτέχνες που είναι αφοσιωμένοι στη μουσική. Για αυτό μας αρέσει επίσης να βρισκόμαστε σε περιοδεία γιατί γνωρίζουμε συγκροτήματα από όλο τον κόσμο. Τα τελευταία δέκα χρόνια όπου συμμετέχουμε σε τεράστια φεστιβάλ, γνωρίζουμε πολλά συγκροτήματα.



Ένα μήνυμα στους Έλληνες φίλους σας;



Μας λείπει πολύ η Ελλάδα. Όχι μόνο επειδή ο πατέρας μου είναι Έλληνας αλλά όλοι μας ερχόμαστε για διακοπές στη χώρα. Είναι κάτι το μοναδικό για εμάς και μας λείπει το ιδιαίτερο κοινό. Στην καραντίνα μάλιστα θέλαμε να βρεθούμε στην Μήλο ή την Σίφνο για να γράψουμε το δίσκο μας αλλά οι μετακινήσεις ήταν σχεδόν αδύνατες.





