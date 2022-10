Τραγωδία στα Ιμαλάια: Δέκα νεκροί και πολλοί οι παγιδευμένοι από χιονοστιβάδα

Τουλάχιστον δέκα ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους σήμερα(4/10) από χιονοστιβάδα στα Ιμαλάια, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Ινδίας.

Ινδικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι χιονοστιβάδα καταπλάκωσε τους ορειβάτες σε υψόμετρο 4.880 μέτρων στο κρατίδιο Ουταραχάντ.

«Έχουμε επιβεβαιώσει τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, από τους 33 που παγιδεύτηκαν (στο χιόνι). Οι οκτώ διασώθηκαν, οι υπόλοιποι βρίσκονται σε μια ρωγμή στον παγετώνα», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ριντχίμ Αγκαρβάλ, ο υπεύθυνος της υπηρεσίας διάσωσης του Ουταραχάντ.

«Χιόνιζε, αλλά ο καιρός βελτιώθηκε τώρα και ξεκινήσαμε την επιχείρηση διάσωσης με τη βοήθεια της πολεμικής αεροπορίας και άλλων υπηρεσιών. Η επιχείρηση θα συνεχιστεί για όσο το επιτρέψει ο καιρός και μέχρι να απεγκλωβιστούν με ασφάλεια όλοι», τόνισε.

Αργότερα, η ινδική κυβέρνηση επιβεβαίωσε δέκα θανάτους από τη χιονοστιβάδα.

Η ομάδα αυτή αποτελείτο από αρχάριους αλπινιστές μιας τοπικής σχολής.

Ο υπουργός Άμυνας της Ινδίας Ρατζνάτ Σινγκ εξέφρασε τη λύπη του για «την απώλεια πολύτιμων ζωών λόγω μια κατολίσθησης του εδάφους».

BREAKING: At least 28 of 170 trainee mountaineers trapped after avalanche on Uttarkhand's Draupadi Danda-2 mountain. Rescue operations, including by IAF copters, on. Prayers. pic.twitter.com/576skNqEJE