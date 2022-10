Απίστευτος σεκιουριτάς, ξαπλώνει τον έναν μετά τον άλλον από συμμορία κλεφτών, με μπουνιές και κουτουλιές (vid)

Το όλο επεισόδιο ξεκίνησε από ένα «περιστατικό κλοπής καταστήματος» στο JD Sports και στη συνέχεια πήρε έκταση μπροστά στα έκπληκτα και φοβισμένα μάτια των περιστατικών.

Τρομερός επαγγελματίας αλλά και ιδιαίτερα ατρόμητος αποδείχθηκε ένας σεκιούριτι στα «JD Sports» στο εμπορικό κέντρο στο Lawless Λονδίνο, καθώς όχι μόνο αντιμετώπισε μόνος του συμμορία κλεφτών που τον βαρούσαν όλοι μαζί (αλλά δεν καταλάβαινε τίποτα), αλλά τους ξάπλωνε τον έναν πίσω από τον άλλον με μπουνιές και κουτουλιές.

Οι υπεύθυνοι του Westfield Stratford λένε ότι το όλο επεισόδιο ξεκίνησε από ένα «περιστατικό κλοπής καταστήματος» στο JD Sports και στη συνέχεια πήρε έκταση μπροστά στα έκπληκτα και φοβισμένα μάτια των περιστατικών.

Βίντεο που έχει καταγράψει το άγριο αυτό σκηνικό, δείχνει τον νεαρό σεκιούριτι να έχει ακινητοποιήσει τον έναν και να τον βαράνε οι υπόλοιποι με μπουνιές αλλά και με σιδερένιο αντικείμενο, στην πλάτη.

