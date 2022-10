Απίστευτο: To YouTube ζητάει συνδρομή για να προσφέρει videos σε ανάλυση 4Κ!

Για να αυξήσει -προφανώς- τους χρήστες του YouTube Premium.

Αν σας αρέσει να παρακολουθείτε περιεχόμενο υπερ-υψηλής (4K) ανάλυσης στο YouTube, ίσως θα χρειαστείτε σύντομα μια συνδρομή στο YouTube Premium.

Όπως έχει ήδη εντοπιστεί από αρκετούς χρήστες στο διαδίκτυο, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ενδείξεις πως για να δει κάποιος ένα video σε ανάλυση 2160p (4K), θα πρέπει να είναι συνδρομητής της σχετικής υπηρεσίας της Google που κοστίζει περί τα €8,49 το μήνα.

Προς το παρόν δεν έχει εμφανιστεί αυτή η αλλαγή σε όλες τις συσκευές και σε όλες τις αγορές και η αρμόδια εταιρεία δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα. Ωστόσο, τα σχόλια είναι ήδη αρνητικά από την πλειοψηφία των χρηστών που μέσα σε όλα τα άλλα, για να δουν ένα video χωρίς ενεργή συνδρομή, βομβαρδίζονται με ολοένα και περισσότερα διαφημιστικά τα τελευταία χρόνια.

Η κίνηση αυτή σίγουρα έχει να κάνει με τον αριθμό των συνδρομητών που θέλει το YouTube να αυξήσει, καθώς μέχρι σήμερα έχει προσεγγίσει μόλις 50 εκ. χρήστες παγκοσμίως.

Αν εφαρμοστεί αυτή η αλλαγή, η μέγιστη ανάλυση για τους χρήστες χωρίς συνδρομή θα είναι το 1440p.

So, after testing up to 12 ads on YouTube for non-Premium users, now some users reported that they also have to get a Premium account just to watch videos in 4K. pic.twitter.com/jJodoAxeDp