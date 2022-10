Βίντεο ντοκουμέντο: ΜΑΤ χτύπησαν Αμερικανό δημοσιογράφο που κάλυπτε την πορεία στο Λόφο του Στρέφη (vid)

Επίθεση από άνδρες των ΜΑΤ δέχθηκε Αμερικανός δημοσιογράφος στα Εξάρχεια.

Άγρια επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Δευτέρας (3/10) ανάμεσα στα ΜΑΤ και τους διαδηλωτές στην πορεία στα Εξάρχεια κατά των εργασιών στον λόφο Στρέφη στο πλαίσιο ανάπλασης που γίνεται.

Μάλιστα, οι δυνάμεις των ΜΑΤ επιτέθηκαν και χτύπησαν Αμερικανό δημοσιογράφο που κατέγραφε την επίθεση με το κινητό του. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένας άνδρας των ΜΑΤ πηδά από πεζούλι και αρχίζει να τον χτυπάει.

«Ευχαριστώ τον Έλληνα αστυνομικό που με έδειρε απόψε ενώ τραβούσα ως δημοσιογράφος» αναφέρει ο 24χρονος Αμερικανός στο Twitter.

Thanks to the Athens cop that kicked the s*** out of me tonight while shooting as a journalist#antireport #εξαρχεια #Exarcheia #athens pic.twitter.com/8iehYhq4sn