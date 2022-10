Πήγε να απαγάγει μαθήτρια έξω από σχολείο και τον κατέδωσαν οι ίδιοι οι γονείς του

Η κοπέλα, πάνω στον αγώνα της για να απελευθερωθεί από τα χέρια του επίδοξου απαγωγέα της, τράβηξε τη μάσκα του και αποκαλύφθηκαν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Από τους ίδιους του, τους γονείς την έπαθε ο 28χρονος Τζέιμς Γκέτλερ στο Κολοράντο, ο οποίος έκανε απόπειρα να απαγάγει μια μαθήτρια έξω από το σχολείο της στις 23 Σεπτεμβρίου!

Όπως αναφέρει η New York Post, η κοπέλα καθόταν στις σκάλες, όταν την πλησίασε ο 28χρονος και τη ρώτησε εάν είναι μαθήτρια του σχολείου. Στη συνέχεια κάθισε και αυτός δίπλα της στα σκαλιά, αλλά επειδή η κοπέλα άρχισε να φοβάται, οπότε σηκώθηκε και ξεκίνησε να περπατάει.

Τότε, ο Τζέιμς Γκέτλερ την άρπαξε από πίσω και την ακινητοποίησε τυλίγοντας τα χέρια του γύρω από τη μέση της. Η μαθήτρια ούρλιαξε για βοήθεια και ο 28χρονος της έκλεισε το στόμα με το χέρι του.

*UPDATE* Thornton PD continues to investigate the Att. Child Abduction at STEM Launch. Additional pics of the suspect & the vehicle he left in, an ‘06-‘09 Saturn Aura, gray, with damage to drivers side fender & door that likely prevent the door from opening. 1 of 2 pic.twitter.com/fxuPXCAIr8