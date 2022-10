Στέφανος Καρούσος, ο Έλληνας που ανανεώνει και ενημερώνει το Sensible World of Soccer

Συνέντευξη με τον δημιουργό ενός ιδιαίτερου project.

To Sensible World of Soccer κυκλοφόρησε το 1994 ως συνέχεια του Sensible Soccer (1992) και συνδύαζε στοιχεία 2D gameplay και manager mode. Το παιχνίδι φιλοξενούσε πάνω από 1500 ομάδες και 27 χιλιάδες παίκτες και οι gamers είχαν τη δυνατότητα επέμβασης σε πολλά επίπεδα.

Ο τίτλος θεωρείται ακόμη και σήμερα από τα καλύτερα ποδοσφαιρικά games που κυκλοφόρησαν στην Amiga και παραμένει μέχρι και σήμερα ζωντανός και ενημερώνεται, χάρη στη δουλειά του Στέφανου Καρούσου. Το Gazzetta συνομίλησε μαζί του για το project που έχει ξεκινήσει, το SWOS (Sensible World of Soccer) Total Pack.

Gazzetta: Πώς προκύπτει η ιδέα για τη δημιουργία του Real Amiga SWOS Total Pack;

Το πρώτο SWOS Total Pack ξεκίνησε ως project στο PC περίπου το 2010. Η ιδέα ήταν απλή: Αρχικά, να συγκεντρωθεί όλο το διαθέσιμο επίσημο και ανεπίσημο υλικό (όπως rosters, γραφικά, ηχητικά εφέ), καθώς και όλες οι εκδόσεις του παιχνιδιού σε ένα launcher που θα καλεί ένα UAE (εξομοιωτή της Amiga), το οποίο ονομάστηκε Amiga SWOS Total Pack. Στη συνέχεια, επεκτάθηκε για να περιλαμβάνει και το αντίστοιχο υλικό των εκδόσεων για PC του SWOS (διαφορετικά physics και gameplay), υλοποιημένο πίσω από ένα DosBox. Παρόλα αυτά, το πακέτο είτε παρουσίαζε ελλείψεις σε περιεχόμενο είτε έφτανε σε ένα τεχνικό όριο που ο χρήστης δεν μπορούσε να επέμβει περαιτέρω στο παιχνίδι με ευκολία, με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθεί. Οπότε από το 2016 κι έπειτα, ξεκίνησε η native μεταφορά του παιχνιδιού στο PC, μέσω του project SWOS 2020.



Ωστόσο, η κοινότητα των χρηστών της Amiga παρέμεινε μάλλον άπραγη στις παραπάνω εξελίξεις χωρίς καμία υλοποίηση αντίστοιχων δυνατοτήτων, παρότι οι βασικοί μηχανισμοί και το υλικό ήταν ως επί τω πλείστων συμβατό. Η πλατφόρμα της Amiga βασίζεται εδώ και δεκαετίες σχεδόν εξ' ολοκλήρου στην κοινότητά της και όπως τα περισσότερα αντίστοιχα projects, έτσι κι αυτό, ξεκίνησε με σκοπό να καλύψει προσωπικές ανάγκες. Όντας φανατικός θαυμαστής και παίχτης του SWOS, είχα συγκεντρώσει στη πάροδο των δεκαετιών μία εκτεταμένη προσωπική συλλογή υλικού του SWOS συμβατού για Amiga. Εντούτοις, με την υφιστάμενη δομή των scripts μου, που καλούσαν κυρίως διαφορετικά rosters, ήταν δύσχρηστο να παρέμβεις εντατικά στο παιχνίδι και απαιτούσε χειροκίνητη επέμβαση (π.χ. hex editing) κάθε φορά. Μετά το πρώτο lockdown που ξόδεψα αρκετό χρόνο πειραματιζόμενος με τις beta εκδόσεις του SWOS 2020 στο PC, το πήρα απόφαση: αν ξανακλειστούμε στο σπίτι, θα κατανείμω τον χρόνο μου πάνω σε ένα αντίστοιχο project, αυτή τη φορά για την κοινότητα της Amiga.

Πρακτικά λοιπόν, το project πιάνει το νήμα στο σημείο που το πρώτο Amiga SWOS Total Pack το είχε αφήσει, βασιζόμενο σε μία παρόμοια λογική κι επειδή το όνομα ήταν «πιασμένο», προστέθηκε και η λέξη Real μπροστά. Από τον Οκτώβριο του 2020 έως τις μέρες μας, συγκεντρώνουμε όλο το διαθέσιμο υλικό, το ξεκαθαρίζουμε, το διορθώνουμε όπου απαιτείται (π.χ. στην database των παιχτών ανά σεζόν για να μην υπάρχουν crashes στη λήξη της), μεταφέραμε όλα τα παγκόσμια και ευρωπαϊκά κύπελλα όλων των εποχών από το SWOS 2020 (PC), αυτοματοποιούμε όλη τη διαδικασία hex editing μέσω GUI (π.χ. για trainer ή ενσωματωμένα modding tools), ώστε να είναι προσβάσιμα στον καθένα και προσθέτουμε δυνατότητες που αλλάζουν δραστικά τη συμπεριφορά του παιχνιδιού, όπως σύγχρονες ποδοσφαιρικές τακτικές (οι άμυνες για παράδειγμα είναι πολύ πιο κλειστές).



Κεντρικό ρόλο σε όλα τα παραπάνω διαδραματίζει ο jPV^RNO, ο οποίος είναι και ο lead coder του project, αφού από ένα σημείο κι έπειτα μου ήταν δύσκολο να υλοποιήσω αρκετά features ή θα έπαιρναν υπερδιπλάσιο χρόνο για να ολοκληρωθούν. Πρόκειται για έναν Φινλανδό, μέλος των Amiga demo scener RΝΟ group με τεράστια εμπειρία στο χώρο, ο οποίος έχει σταθεί φίλος, αρωγός και καταλύτης στην υλοποίηση παρότι ο ίδιος δεν είναι φανατικός παίχτης SWOS. Επιπροσθέτως, επικοινώνησα και δέχθηκα άμεση ή έμμεση βοήθεια από αναρίθμητα μέλη της ευρύτερης SWOS σκηνής, όπως ο Playaveli (Project Manager του SWOS 2020), ο Insane (Content Creator του SWOS 2020), ο ztronzo (του Amiga Live) ή ο Mozg (Πολωνός swos modder) καθώς και άλλων. Εν κατακλείδι, το Real Amiga SWOS Total Pack, βασίζεται στην έμμεση συνεισφορά υλικού και πληροφοριών άνω των 60 ατόμων οι οποίοι γίνονται αναλυτικά credited.

Υπάρχει όντως αρκετός κόσμος που παίζει ακόμη SWOS σε Amiga; Είναι ενεργό το community;

Η κοινότητα είναι πραγματικά μεγάλη και δραστήρια. Το κορυφαίο «meeting point» είναι το sensiblesoccer.de, το οποίο απαριθμεί χιλιάδες εγγεγραμμένους παίχτες, ενώ στο αντίστοιχο Discord κανάλι θα βρείτε σε καθημερινή βάση πάνω από 150 διαθέσιμους παίχτες για κάποιο online φιλικό ή επίσημο match. Παράλληλα, διοργανώνονται σε ετήσια βάση online και offline εθνικά και υπερεθνικά πρωταθλήματα ενώ για σχεδόν δύο δεκαετίες διοργανώνεται το ετήσιο παγκόσμιο πρωτάθλημα Sensi Days που συγκεντρώνει 50 ή παραπάνω παίχτες ανά τουρνουά, κάθε χρονιά σε διαφορετική πόλη της Ευρώπης. Στην Ελλάδα, τη 2η ημέρα του AmiCamp (ετήσιο gathering χρηστών Amiga στην Αθήνα) διοργανώνεται εδώ και 4 χρόνια το ελληνικό Sensi Days, που έχει φτάσει να συγκεντρώσει έως και 16 ταυτόχρονες συμμετοχές παιχτών από διάφορα σημεία της χώρας.

Πώς μπορεί κανείς να παίξει την έκδοση που έχετε δημιουργήσει;

Στην παρούσα φάση υλοποίησης το πρόγραμμα τρέχει σε MorphOS (Next Generation Amiga για επεξεργαστές PowerPC, όπως παλιά PowerMac G4). Το μόνο που απαιτείται από τους χρήστες είναι να προμηθεύσουν τα δικά τους kickstarts (Amiga roms) και να κουμπώσουν το κλασικό τους χειριστήριο σε έναν DB9-USB αντάπτορα για να έχουν μία τέλεια εμπειρία gaming. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, έχει δοθεί έμφαση, ώστε το σύνολο του υλικού και ο πυρήνας των features να είναι cross compatible με κλασικές Amiga. Τεχνικά, η υλοποίηση γίνεται μέσω της γλώσσας προγραμματισμού Hollywood και εκμεταλλεύεται το Magic User Interface (MUI), με αποτέλεσμα να απαιτείται πρακτικά ένα AmigaOS 3.x με MUI και λίγη παραπάνω RAM (π.χ. 8MB) για να τρέξει, μόλις με το καλό γίνει η μεταφορά (αφού παράλληλα αφαιρεθούν κάποιες πρόσθετες ευκολίες που βρίσκονται αποκλειστικά στο MorphOS).

Έχετε σχόλια από το εξωτερικό και την Ελλάδα; Τι λένε οι παίκτες;

Τα σχόλια είναι σποραδικά και αυτό είναι καλό σημάδι με βάση την προσωπική μου εμπειρία. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα λειτουργεί ορθά, πληρώντας τις απαιτήσεις των παιχτών. Σε διαφορετική περίπτωση οι χρήστες θα «διαμαρτύρονταν» τρόπον τινά, για παραλείψεις ή ευρύτερη δυσχρηστία. Αντίθετα, καλύψαμε, όπως φαίνεται ήδη, με την πρώτη έκδοση τον πυρήνα των βασικών απαιτήσεων και έκτοτε προσθέτουμε «κερασάκια στη τούρτα». Πάντως, ένα βασικό αίτημα είναι η μεταφορά του προγράμματος στην κλασική Amiga, κάτι το οποίο έχουμε υπόψη μας, αλλά είναι αδύνατο να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη σε παραπάνω από μία πλατφόρμα ταυτοχρόνως. Γι’ αυτό, στη συγκεκριμένη φάση προσδοκούμε να ολοκληρώσουμε πρώτα όλες τις συμβατές δυνατότητες και περιεχόμενο της Amiga και μετά να αξιολογήσουμε την πιθανότητα μεταφοράς.

Σε πόσες ώρες δουλειάς μεταφράζεται αυτό που έχετε φτιάξει;

Από τον Οκτώβριο του 2020 έως και σήμερα, αφιερώνω το 100% του ελεύθερου χρόνου μου σε αυτό το project. Σίγουρα, το παραπάνω μεταφράζεται σε περισσότερες από 10 εργάσιμες ώρες ανά εβδομάδα εδώ και περισσότερο από 1.5 χρόνο, σταθερά. Υπήρχαν μέρες (κατά τη διάρκεια των πρώτων lockdown) που κατένειμα έως και δέκα ώρες ημερησίως, πάντως. Για να είμαι ειλικρινής, όταν ξεκινούσα το project μαζί με τον jPV^RNO, κανείς μας δεν μπορούσε να διανοηθεί την χρονική επένδυση που απαιτούνταν, παρότι είχαμε μία καλή βάση έτοιμη (την προαναφερθείσα προσωπική συλλογή). Ξεκίνησα να ανατρέχω στο παρελθόν, ελέγχοντας εξονυχιστικά όποιο πακέτο είχε κυκλοφορήσει για το SWOS και δοκιμάζοντάς τα, βρίσκαμε λάθη και ελλείψεις. Από ένα σημείο κι έπειτα, έμοιαζε με αρχαιολογική τεχνολογική σκαπάνη η διαδικασία, καθώς επιστρέφαμε 25 ή 30 χρόνια πίσω στο παρελθόν για να διασταυρώσουμε πληροφορίες ή να ελέγξουμε για να ενσωματώσουμε δυνατότητες και περιεχόμενο μέσα σε έναν ωκεανό παραπληροφόρησης, με τα στοιχεία των δημιουργών τους να έχουν χαθεί στη λήθη του χρόνου. Γενικότερα, ο φόρτος της υλοποίησης ίσως και να υποτιμήθηκε, ίσως και να αποτελεί ένδειξη γιατί κανείς ως τώρα δεν το είχε αναλάβει. Για να δώσουμε μία τάξη μεγέθους στους αναγνώστες, κάποτε το SWOS χωρούσε σε 2 δισκέτες των 880kb έκαστη, πλέον το πακέτο συγκεντρώνει υλικό που ξεπερνά τα 350MB, ενώ τα sources είναι πάνω 1GB. Όλα τα παραπάνω, στα file formats της Amiga που είναι διαβόητη για τα μικρά της αρχεία. Ως εκ τούτου, έπρεπε να ελεγχθούν χιλιάδες αρχεία για την λειτουργικότητά τους - κυριολεκτικά - ένα προς ένα, ξανά και ξανά. Συνδυαστικά πάντως, για να επιστρέψω στο βασικό ερώτημα, θεωρώ πως μαζί με τον jPV έχουμε σπαταλήσει πάνω από 800 εργατοώρες όλο αυτό το διάστημα.

Πόσο εύκολο είναι να πειράξει κανείς και τα συστήματα για να τα προσαρμόσει στα σημερινά δεδομένα; Με τη λογική ότι μιλάμε για επέμβαση σε κλασικούς μηχανισμούς του gameplay.

Με τα νέα εργαλεία που ενσωματώνουμε, θεωρούμε πως θα κάνουμε σίγουρα τη ζωή των modders ευκολότερη. Ευελπιστούμε πως ο ανανεωμένος κλασικός SwosEd (Editor), σε συνεργασία με τα ενσωματωμένα modding tools, θα επιτρέψει στον παίκτη να παρέμβει στο παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Αρχικά θα πρέπει να στήσει την εκάστοτε ομάδα ή πρωτάθλημα με βάση τα ανανεωμένα στοιχεία των νέων παικτών (μεταγραφές), όπως ταχύτητα, κοντρόλ, σουτ, κεφαλιά κτλ και στη συνέχεια, να δημιουργήσει νέα (σύγχρονα) ποδοσφαιρικά συστήματα που πλέον θα αντικαθιστούν τα default με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτό σημαίνει πως και η CPU θα τα χρησιμοποιεί και θα αντιδρά τελείως διαφορετικά. Το Real Amiga SWOS Total Pack ήδη περιλαμβάνει νέα default σύγχρονα συστήματα και πλήρως ανανεωμένα rosters (αναφερόμαστε σε παραπάνω από 15000 παίχτες ανά σεζόν, με ρεαλιστικά στατιστικά). Ωστόσο, τα εργαλεία που θα προσφέρουμε, εγγυόνται πως στο μέλλον η διαδικασία αναβάθμισης θα είναι εσαεί fool proof, και θα απαιτεί το πάτημα μερικών πλήκτρων μόνο.



Ακόμη και από ποδοσφαιρική άποψη, είναι χρήσιμο να συγκρίνει κάποιος την αλλαγή στο άθλημα πάντως. Οι παίχτες έχουν γίνει στο σύνολό τους πιο γρήγοροι και οι ικανότητες αναμεταξύ τους, ειδικά στα προηγμένα πρωταθλήματα, είναι σχεδόν ισάξιες, ενώ οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμών έχουν μειωθεί μέσα στο γήπεδο. Ως εκ τούτου, ακόμα και τον Mbappe να μεταγράψει κάποιος (καλύτερος overall ποδοσφαιριστής στη τρέχουσα σεζόν), δεν μπορεί να περιμένει πως θα έχει τον αντίκτυπο που είχε κάποτε η μεταγραφή του Weah από τη Μίλαν (κλασικό SWOS) για να κερδίσει ένα αναίμακτο πρωτάθλημα αφού οι άμυνες έχουν σφίξει, τα μπακ είναι γρήγορα και υπάρχουν σταρ αμυντικοί. Όλος αυτός ο αέρας ανανέωσης, δίνει την αίσθηση μία έκδοσης SWOS κατευθείαν από τη Sensible Soccer, αν υπήρχε στις μέρες μας.

Είναι στα πλάνα η συνέχεια της υποστήριξης; Π.χ. με τις φετινές μεταγραφές να βγει ένα μεγάλο update;

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα σκαριά το update 1.2 που θα περιλαμβάνει, καλώς εχόντων των πραγμάτων, πλήρη Trainer: μέγιστο ποσό για μεταγραφές, κατάργηση ορίου μεταγραφών, επαναφορά career counter για έως 60 χρόνια (αντί για 20 στα οποία λήγει το παιχνίδι), πλήρη Modding Tools: ανανεωμένο editor, αντικατάσταση default συστημάτων, patch DIY κυπέλλων ώστε να υπάρχουν fixed groups ομάδων όμοια με την πραγματικότητα (χρήσιμο για τη μεταφορά Παγκόσμιων Κυπέλλων για παράδειγμα), ενώ δουλεύουμε στη διόρθωση της ειδικής έκδοσης World Cup 98 που είχε διανεμηθεί από το περιοδικό Amiga Action πριν από 24 χρόνια, καθώς και έναν Graphics picker που θα επιτρέπει στο χρήστη να αναμείξει διαφορετικά κομμάτια από διαφορετικά σετ προεγκατεστημένων γραφικών πακέτων ή ακόμα και δικά του.



Μόλις ολοκληρωθούν τα παραπάνω, ουσιαστικά, οτιδήποτε ήταν συμβατό με Amiga ακόμα και σε θεωρητικό επίπεδο, θα βρίσκεται εκεί. Οπότε, ίσως θα ήταν η κατάλληλη στιγμή να βάλουμε μία άνω τελεία στην έκδοση MorphOS και να αξιολογήσουμε το port σε classic Amiga. Ανοίγοντας την υποστηριζόμενη γκάμα συστημάτων, ευελπιστούμε, επίσης, πως κάποιοι θα ενδιαφερθούν να ανανεώσουν τα γραφικά και το σετ των ήχων με λίγο πιο μοντέρνες πινελιές (τελευταίες ενημερώσεις χρονολογούνται ήδη μία δεκαετία πίσω). Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να μεταφέρουμε και να ενσωματώνουμε όσες ενημερώσεις κυκλοφορούν μέσω του SWOS 2020, συμπεριλαμβανομένων φυσικά των νέων roster, που εξ’ όσων γνωρίζω, βρίσκονται σε φάση εξέλιξης.