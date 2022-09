Απήγαγαν τρεις χιμπατζήδες στο Κονγκό ζητώντας λύτρα: Έστειλαν βίντεο-απόδειξη ότι είναι ζωντανοί (vids)

Σε μία πρωτοφανή αγριότητα τονίζουν ότι θα αποκεφαλίσουν τα τρία άτυχα ζώα και θα στείλει τα κεφάλια τους πίσω στο καταφύγιο.

Ίσως η πρώτη επιβεβαιωμένη και διεθνή απαγωγή χιμπατζήδων έλαβε χώρα στο Κονγκό. Δράστες απήγαγαν τρεις νεαρούς χιμπατζήδες από ένα αφρικανικό καταφύγιο άγριων ζώων, ζητώντας μάλιστα λύτρα με εξαψήφιο νούμερο.

Μάλιστα, έδωσαν στη δημοσιότητα- μέσω social media- βίντεο με το οποίο αποδεικνύουν πως είναι ζωντανοί.

Η Mόνγκα, εμφανίζεται στο βίντεο με τα χέρια δεμένα πάνω από το κεφάλι της σε ένα εγκαταλελειμμένο δωμάτιο, ενώ οι άλλοι δύο χιμπατζήδες -Χουσεΐν και Σεζάρ - φαίνονται στο βίντεο να τρέχουν για να κρυφτούν από τους απαγωγείς τους.

One clip showed Monga, a five-year-old female, with her arms tied aloft in a bare-brick room as the smaller Hussein and César scampered to hide from their captives pic.twitter.com/bjrngj81uI

Οι δράστες έχουν στείλει μηνύματα ζητώντας εξαψήφια ποσά ως λύτρα και απειλούν να τους σκοτώσει εάν δεν πληρωθούν. Σε μία πρωτοφανή αγριότητα τονίζουν ότι θα αποκεφαλίσουν τα τρία άτυχα ζώα και θα στείλει τα κεφάλια τους πίσω στο καταφύγιο.

«Ζούμε ένα εφιάλτη», είπε ο ιδρυτής του κέντρου JACK, Φρανκ Σαντερό στο περιβαλλοντικό περιοδικό Mongabay. «Έχουμε αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις εδώ και 18 χρόνια. Αλλά δεν έχουμε βιώσει ποτέ κάτι τέτοιο: την απαγωγή πιθήκων».

Το JACK είναι ένα από τα τρία καταφύγια πιθήκων στη χώρα της Κεντρικής Αφρικής. Φιλοξενεί περίπου 40 χιμπατζήδες και άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά, που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

In a first for the world, three baby chimps were kidnapped from an animal sanctuary in Congo. The kidnapped chimps are named #César, #Hussein and #Monga. The abductors have demanded ransom money. The matter is being investigated. #Congo #chimpnapping #ITCard pic.twitter.com/As9si51af9