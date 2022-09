ΝΒΑ 2Κ23: Tο παρελθόν συναντάει το μέλλον

Τι εντυπώσεις αφήνει το NBA 2K23, το φετινό μπασκετικό videogame της 2K Sports.

Το NBA 2K23 κυκλοφορεί εδώ και λίγες ημέρες για PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch και PC. Για μια ακόμα φορά, η δημοφιλής σειρά της 2K Games δεν έχει αντίπαλο στην αγορά, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ομάδα ανάπτυξης δεν έχει εξελίξει το gameplay για να ανεβάσει και άλλο το ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένες σημαντικές προσθήκες.

Μπορεί την εποχή που διανύουμε στα παρκέ του NBA να κυριαρχούν ο Antetokounmpo, o LeBron James, o Curry, o Jokic, o Durant, o Doncic, o Leonard και πολλοί άλλοι, όμως ο φετινός τίτλος κάνει αναδρομή στο ένδοξο παρελθόν και αποτελεί κάτι σαν φόρο τιμής στον θρυλικό Michael Jordan. Πέρα από το γεγονός ότι βρίσκεται στο εξώφυλλο των συλλεκτικών εκδόσεων του παιχνιδιού, επιστρέφει το Jordan Challenge. Είναι ένα mode που έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του στο NBA 2K11 και θα σας επιτρέψει να αναβιώσετε 15 από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της καριέρας του.

Από τα χρόνια που ήταν φοιτητής και πρωταθλητής του NCAA με το North Carolina, μέχρι την εδραίωση της δυναστείας των Chicago Bulls και το νικητήριο καλάθι στους τελικούς του 1998. Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε πολλές λεπτομέρειες για την καριέρα του Jordan και κάθε αγώνας επενδύεται με συνεντεύξεις ανθρώπων που είχαν ζήσει επίσης από κοντά αυτές τις εμβληματικές στιγμές. Η ομάδα ανάπτυξης έχει προσπαθήσει να κάνει την εμπειρία όσο το δυνατό πιο αληθοφανή και η ποιότητα της εικόνας ταιριάζει απόλυτα με το στυλ της κάθε εποχής. Σε κάθε παιχνίδι υπάρχουν περισσότεροι από ένας στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, οπότε είναι πολύ πιθανό να επιστρέψετε, εφόσον δεν τους ολοκληρώσετε με την πρώτη φορά.

Η αναδρομή στο παρελθόν δεν σταματάει εδώ, αλλά συνεχίζεται με τα NBA 2K23 MyNBA Eras, τέσσερεις διαφορετικές εποχές που διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν το μέλλον του franchise. Η πρώτη είναι η The Magic vs Bird Era που ξεκινάει το 1983 και έχει ως πρωταγωνιστές τους Magic Johnson και Larry Bird, η αντιπαλότητα των οποίων έδωσε στη λίγκα τη χαμένη της αίγλη. Η συνέχεια μας μεταφέρει στα '90s με τη The Jordan Era. Αρχίζει το 1991 και καταγράφει την άνοδο του Michael Jordan στην κορυφή, ενώ παράλληλα στο παιχνίδι μπαίνει και ο Shaquille O’Neal.

Τρίτη στη σειρά η The Kobe Era που τιμάει την καριέρα του αδικοχαμένου πρόωρα Black Mamba αλλά και των Carmelo Anthony, Dwayne Wade, LeBron James και Chris Bosh, που άφησαν τη δική τους σφραγίδα στην εποχή. Τέλος, υπάρχει η The Modern Era, στη διάρκεια της οποία θα καθοριστεί ποιος θα κυριαρχήσει στο πρωτάθλημα που ξεκινάει σε μερικές εβδομάδες. Ο παραπάνω διαχωρισμός παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δίνει στις νεότερες γενιές την ευκαιρία να γνωρίσουν τις προσωπικότητες που μονιμοποίησαν την παρουσία του NBA στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Θα υπάρξουν στιγμές που δεν θα μπορείτε να ξεχωρίσετε αν αυτό που αναπαράγεται στην οθόνη σας είναι video game ή κανονικός αγώνας. Τόσο ποιοτική είναι η δουλειά που έχει γίνει από την ομάδα ανάπτυξης. Δοκιμάσαμε το παιχνίδι σε κονσόλα Xbox Series και το αποτέλεσμα ήταν απλά εκπληκτικό. Από τον τρόπο που κινούνται οι παίκτες, τον χειρισμό της μπάλας, τις ντρίπλες, τα σουτ, τους πανηγυρισμούς του κοινού- η τεχνητή νοημοσύνη του οποίου είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο- όλα συμβάλουν στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας, που προσομοιώνει με αρκετή ακρίβεια εκείνη ενός αγώνα του NBA.

Ακόμα και αν δεν παίξετε σε ανάλυση 4Κ, αλλά σε χαμηλότερη, όπως τα 1080p, το επίπεδο ρεαλισμού θα καθηλώσει τους μπασκετόφιλους για πολλές ώρες μπροστά από την οθόνη τους. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε έναν νέο μηχανισμό κατά τη διάρκεια των σουτ, έναν μετρητή που βοηθάει τους παίκτες να καταλάβουν ποια είναι η κατάλληλη στιγμή να ελευθερώσουν το σχετικό πλήκτρο, για να σκοράρουν. Εννοείται πως δεν λείπουν τα MyTeam και MyCareer modes, που για μια ακόμα χρονιά θα επεκτείνουν τον χρόνο που θα περάσετε στα παρκέ και την City αντίστοιχα. Μάλιστα, το δεύτερο έχει αρχίσει να μεταμορφώνεται και δεν επικεντρώνεται απλά στην ανάδειξη του χαρακτήρα σας ως κορυφαίου παίκτη, αλλά έχει μετατραπεί σε ένα παράξενο, δυστοπικό metaverse, με φιγούρες όπως ο Dr Disrespect και διάφοροι άλλοι αποτυχημένοι influencers.

Το NBA 2K23 αποτελεί must για τους φίλους της πορτοκαλί μπάλας. Μπορεί ο πυρήνας του gameplay να έχει παραμείνει ο ίδιος, όμως οι προσθήκες και αλλαγές είναι τέτοιες, που ιδιαίτερα για τους κατόχους κονσολών νέας γενιάς, δικαιολογείται σε μεγάλο βαθμό η αγορά του.