Η Google έστειλε κατά λάθος 250.000 δολάρια σε blogger και έκανε ένα μήνα να του τα ζητήσει

Ένας Blogger διαπίστωσε με έκπληξη ότι ήταν πλουσιότερος κατά 250.000 δολάρια.

Μια περίεργη ιστορία στις ΗΠΑ ήρθε στην επιφάνεια, όταν ένας blogger ανακάλυψε ότι η Google του έστειλε κατά λάθος το ποσό των 250.000 δολαρίων. Ωστόσο, ένα μήνα αργότερα του τα ζήτησε πίσω.

Ο Σαμ Κάρι, μηχανικός ασφαλείας και blogger, έλαβε απρόσμενα το ποσό των 249.999,99 δολαρίων από την Google τον περασμένο μήνα, όμως η εταιρεία δεν βιάστηκε να του ζητήσει να τα επιστρέψει.

Ο μηχανικός ανέβασε στο Twitter μια φωτογραφία με το ποσό που του εστάλη στον τραπεζικό του λογαριασμό γράφοντας: «Έχουν περάσει λίγο περισσότερο από τρεις εβδομάδες από τότε που η Google μου έστειλε τυχαία 249.999$ και ακόμα δεν έχω ακούσει τίποτα γι αυτό το ποσό υποστήριξης. Υπάρχει τρόπος να έρθω σε επαφή με τη Google;» και πρόσθεσε χαριτολογώντας: «Είναι όλα καλά αν δεν τα θέλετε πίσω...».

It's been a little over 3 weeks since Google randomly sent me $249,999 and I still haven't heard anything on the support ticket. Is there any way we could get in touch @Google?



(it's OK if you don't want it back...) pic.twitter.com/t6f7v5erli