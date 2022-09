Το Dynamic Island των iPhone 14 Pro θα χρησιμοποιηθεί σε όλα τα iPhone 15

Σημαντική απόφαση και βήμα προς τα μπροστά για την Apple.

H Apple φαίνεται πως έχει πάρει την απόφαση να εφαρμόσει τη λύση του Dynamic Island σε όλα τα μοντέλα της σειράς iPhone 15, τα οποία και θα υποδεχτούμε το 2023.

Το Dynamic Island είναι η μετεξέλιξη του notch, φέρει όλους τους αισθητήρες της μπροστινής πλευράς στα iPhone 14 Pro και iPhone 14 Pro Max, και συμμετέχει στις ενδείξεις του λειτουργικού.

Σύμφωνα με τον αναλυτή Ross Young, η αμερικανική εταιρεία θα αποχωριστεί για πάντα το ενοχλητικό notch σε όλα τα μοντέλα για την επόμενη χρονιά, δημιουργώντας έτσι και μια νέα εμπειρία για όλους τους κατόχους, αλλά και ένα κοινό περιβάλλον για όλους τους δημιουργούς εφαρμογών και περιεχομένου.

Yes, Dynamic Island expected on standard models on the 15. Still not expecting 120Hz/LTPO on standard models as supply chain can’t support it.