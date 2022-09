Σάλος με το BBC που αποκάλεσε τον Παύλο «Πρίγκιπα της Ελλάδας»: «Βάλτε και τον Μπάγεβιτς "Prince of Neretva"» (vid)

Χαμός στα social media με το BBC και το Channel 4 που φιλοξένησε τον Παύλο Γλύξμπουργκ, προσφωνώντας τον «Crown Prince of Greece».

Μπορεί η βασιλεία να έχει καταργηθεί εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα, αλλά στην Μεγάλη Βρετανία μάλλον δεν έχουν ενημερωθεί για τις εξελίξεις.

Τι άλλο θα μπορούσε να πει κανείς, βλέποντας δύο μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια το BBC και το Channel 4 να φιλοξενούν τον Παύλο Γλύξμπουργκ και να προσφωνούν ως διαδοχο Πρίγκιπα της Ελλάδας.

"I'm sure he will feel that these could be in their rightful place."



Pavlos, the Crown Prince of Greece, tells @cathynewman he "would love to see" the Elgin Marbles "come home" and discusses whether King Charles could play a role in that. pic.twitter.com/pwnBrCu3xm — Channel 4 News (@Channel4News) September 18, 2022

Κάτι που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στα social media, με το «Crown Prince of Greece» να είναι πρώτο trend το πρωί της Δευτέρας...

Δείτε μερικές από τις αναρτήσεις...

Both @Channel4News & @BBCNews have deeply insulted the citizens of the Hellenic Republic.

So, they should issue corrective statements ASAP, and @GreeceMFA should address the issue. I can’t believe both news orgs didn’t fact-check a random dude claiming he's a “prince.” pic.twitter.com/N15x8D6HtK — Tassos Morfis (@TassosMorfis) September 18, 2022

He is the Crown Prince of Greece in the same way as I am the Lord of the Rings — Mister Neutron (@Mr_Neutron_77) September 19, 2022

I mean he's the crown Prince of Greece in the same way I'm king of Mars — Lord Pelagius (@LordPelagius) September 19, 2022

Το BBC έβγαλε τον Παύλο, τον γιο του Κοκό, και στο super έγραφε crown prince of Greece. Να βγάλει και τον Ντούσαν Μπάγεβιτς και να γράφει από κάτω Prince of Neretva. — ο μπόμπης ο περού (@moustakioforos) September 18, 2022

BBC, CNN, channel 4 έβγαλαν τον κηφήνα τον Παύλο, τον γιο του Κοκού, και τον αποκαλούσαν crown prince of Greece.



Στην εποχή της μετά αλήθειας κανένας δεν απολογείται για την παραπληροφορηση. Μετά την κατάργηση μοναρχίας, ο μόνος βασιλιάς στην χώρα μας είναι αυτός των τσιγγάνων — υπερήφανα ντροπή του έθνους.. #IStandWithJKRowling (@kanekos69) September 19, 2022

Ο άλλος είδα βγήκε στο BBC ως "crown prince of Greece" και πείτε μου εμένα τώρα τι με εμποδίζει από το να βγω στο CNN ως "Lord of the Seven Kingdoms, the first of my name, King of the Andals and the First Men, Protector of the Realm"??? — ~Molecular troll~ (@chriscar95) September 18, 2022