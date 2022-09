Η πιο υπάκουη αρκούδα έχει τρελάνει το διαδίκτυο: Της λένε να κλείσει την πόρτα και το κάνει (vid)

Μια αρκούδα στις ΗΠΑ εκτελεί τις εντολές που της δίνουν.

Θέμα στο CNN έγινε μια... υπάκουη αρκούδα στις ΗΠΑ. Ο λόγος; Της λένε να κλείσει την πόρτα και το κάνει. Στο σχετικό βίντεο ντοκουμέντο, η Σούζαν Κιχόε ακούγεται να της λέει: «Κλείσε την πόρτα» και η αρκούδα ακούει την εντολή.

«Δεν το έκανα εγώ, η αρκούδα το έκανε», απαντά η ακτιβίστρια στην εύλογη απορία για το πώς κατάφερε να πείσει το ζώο να κλείσει την πόρτα. Εξηγεί ότι δεν έχει εκπαιδεύσει την αρκούδα, απλά κάποια στιγμή της ζήτησε να κλείσει την πόρτα, όταν το ζώο την έσπρωξε και την άνοιξε. Έκτοτε, η αρκούδα το έχει κάνει αυτό περίπου 20 φορές, σημείωσε.

Η γυναίκα από το Νιου Τζέρσεϊ ακούγεται ήρεμη στο βίντεο, αλλά η απάντηση που δίνει είναι αποστομωτική. «Διότι ξέρω από αρκούδες». Η Σούζαν όπως είπε ασχολείται χρόνια μαζί τους, όμως προειδοποίησε τον κόσμο που θα δει το βίντεο να μην επιχειρήσει κάτι ανάλογο.

