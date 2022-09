Θρίλερ σε McDonald's του Μανχάταν: Έβγαλε τσεκούρι στους πελάτες που του την «έπεσαν» επειδή παρενόχλησε κοπέλα (vid)

Ένας άνδρας στη Νέα Υόρκη σε κατάσταση αμόκ έβγαλε τσεκούρι μέσα σε κατάστημα McDonald's απειλώντας τον κόσμο.

Σκηνικό τρόμου εκτυλίχθηκε σε ένα McDonald's στο Μανχάταν, όταν ένας άνδρας έβγαλε τσεκούρι και άρχισε να απειλεί και να επιτίθεται στον κόσμο που ήταν στο κατάστημα. Λίγο νωρίτερα μια γυναίκα είχε απορρίψει τον δράστη, ο οποίος προσπαθούσε να την προσελκύσει ερωτικά.

Ένας ντελιβεράς που ήταν μάρτυρας στο περιστατικό είπε ότι όλα άρχισαν όταν μια κοπέλα τον απέρριψε. «Τσακώθηκε με μια κοπέλα, η οποία τον απέρριψε. Δεν ήθελε να του μιλήσει. Εκείνος επέμενε και τότε οι φίλοι της κοπέλας που ήταν μαζί της, του ζήτησαν τον λόγο. Άρχισαν να μαλώνουν», ανέφερε αρχικά.

«Προσπαθούσε να της μιλήσει. Ζητούσε επίμονα τον αριθμό του τηλεφώνου της και ενώ εκείνη αρνιόταν. Συνέχισε να την πιέζει. Ήταν μεθυσμένος. Μπορούσα να διακρίνω τη μυρωδιά του αλκοόλ», πρόσθεσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Στο βίντεο φαίνονται τρεις άνδρες να χτυπούν τον δράστη, ο οποίος στη συνέχεια βγάζει από το σακίδιο του ένα τσεκούρι. Απειλεί τον κόσμο που είναι στο κατάστημα και προκαλεί φθορές. Λίγο αργότερα γρονθοκοπεί έναν από τους φίλους της κοπέλας που νωρίτερα τον είχε χτυπήσει.

Μετά το περιστατικό τράπηκε σε φυγή με το ποδήλατό, αλλά συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από την αστυνομία.

@CrimeInNYC NYC always good for some chaotic mayhem. He didn’t hurt anybody, but could have been ugly ! pic.twitter.com/I6WvqROuGR