Εξωγήινο νερό ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά σε μετεωρίτη που προσγειώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βοήθησε σημαντικά για να κατανοήσουν οι ερευνητές από που προήλθε το νερό που έχουμε στη γη.

Ο πιο διάσημος μετεωρίτης του Ηνωμένου Βασιλείου που προσγειώθηκε σε έναν κήπο του Gloucestershire πέρυσι, όπως ανακαλύφθηκε, περιέχει… εξωγήινο νερό.

Τον Φεβρουάριο του 2021, ο διαστημικός βράχος προσγειώθηκε θεαματικά στη γη, σε δρόμο στο Winchcombe. Μετά την ανακάλυψή του όμως ως τον πρώτο μετεωρίτη του είδους του, που έπεσε στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 30 χρόνια, οι επιστήμονες ασχολήθηκαν με την ανάλυση της σύνθεσής του προκειμένου να μάθουν περισσότερα για το σύμπαν. Και πέτυχαν…

New footage of the #fireball tonight. Sent by Katie Parr pic.twitter.com/J4jmsM9tFj